فبعد الإعلان عن مثولها أمام القضاء عقب أكثر من عام على اعتقالها، كشفت مصادر مطلعة عن تعرّض المعتقلة للتعذيب النفسي داخل المعتقل، حيث حقق معها رجال من دون حضور أية امرأة، وهو ما يعد مخالفة لقوانين السعودية، غير أن حقدهم الدفين بوجه المدافعين عن حقوق الإنسان دفعهم إلى تخطي القوانين خلف أسوار السجون.

وأشارت المصادر إلى أن المطرود واجهت التعذيب الجسدي أيضاً منذ بداية اعتقالها، حيث تعاني من وضع صحي متدهور ومن مرض “أنيميا” الذي سبب لها ضعفاً في النظر. واعتبر الناشط الحقوقي والمحامي طه الحاجي أن ما تعرّضت له المطرود "يعد انتهاكاً لمعايير المحاكمة العادلة"، مؤكداً أن "ما نشره الإعلام السعودي من اتهامات لا ترتقي إلى أن تكون اتهامات أصلاً حتى يتم اعتقالها بهذه الطريقة الفجة".

واستنكر الحاجي اعتقال المطرود بسبب مُشاركتها في مظاهرات وتنظيم مسيرات، مشدداً على أن "اعتقالها جرى بطريقة سيئة حيث تم استدعاؤها لاستجواب "عادي، ولكنها ظلت معتقلة".

بدوره، طالب "المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات" وهو عضوٌ في تحالف المحكمة الجنائية الدولية، السلطات السعودية بإطلاق سراح المطرود، منتقداً "عدم تغيير الرياض لسياستها بحق المدافعين عن حقوق الإنسان على الرغم من عضويتها في مجلس حقوق الانسان".

واتهم المركز السعودية بمخالفتها للقانون الداخلي السعودي “قبل مخالفتها للقانون الدولي، بإقدامها على اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان”.

من جانب آخر انخفضت أسهم أكبر مصرفين سعوديين مدرجين في بورصة السعودية الأحد، بفعل أنباء تفيد بأن شركات تأمين أميركية أقامت دعوى قضائية بحقهما تتعلق بهجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2011.

وتراجع سهم "مصرف الراجحي" 2.3 في المئة وسهم "البنك الأهلي التجاري" 2.4 في المئة، بعد القضية التي رفعت مساء الأربعاء الماضي أمام محكمة مانهاتن من جانب أكثر من 12 شركة تأمين، في أحدث تحرك لمقاضاة كيانات السعودية باعتبارها من بين المسؤولين عن الهجمات.

وتطالب شركات التأمين المصرفين وشركات تابعة لأسرة زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن، وكيانات خيرية عدة، بتعويضات قدرها 4.2 مليار دولار. وهبطت أسهم المصارف عموماً لتدفع المؤشر الرئيس للسوق السعودية إلى الانخفاض بنسبة واحد في المئة، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز". وكان من المتوقع أن يعلن "البنك الأهلي التجاري" نتائجه المالية أمس الإثنين 17 أبريل/نيسان.