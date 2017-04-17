* اقتحام أحد مواقع مرتزقة العدوان في منطقة حيد بن عقيل في شبوة * استهداف مدفعي لمواقع وتجمعات الجيش السعودي في عسير ونجران

طالب آلاف اليمنيين في تظاهرة جماهيرية حاشدة مساء الاحد، بالعاصمة صنعاء، المجلس السياسي الأعلى بإعلان حالة الطوارئ.

وشهدت صنعاء عصر الأحد تظاهرة جماهيرية حاشدة نظمت على طول شارع المطار شمال العاصمة تنديدًا بعملاء العدوان السعودي الأميركي والطابور الخامس.

والتظاهرة الجماهيرية التي نظمت تحت شعار "ضد المنافقين من العملاء والطابور الخامس" شاركت فيها مختلف القوى السياسية المناهضة للعدوان إضافة إلى المئات من الوجاهات القبلية والاجتماعية وردد فيها المتظاهرون عددًا من الشعارات المنددة بخطر عملاء العدوان والطابور الخامس اللذين اعتبرتهم جزءًا من جحافل الغزو وضربة قاصمة في روح الشعب الصامد.

وبدأت الفعالية بالنشيد الوطني، وتخللتها الهتافات والشعارات الحماسية، وعدد من الفقرات، تضمنت: كلمة العلماء التي ألقاها الشيخ العلامة، محمد طاهر أنعم، شدد فيها بضرورة رصّ الصفوف وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان وعملاءه من المنافقين والطابور الخامس.

ودعا الشيخ أنعم جماهير الشعب اليمني إلى الاصطفاف في مواجهة العدوان، وقال إن " هذه أرضنا وهذه بلادنا لا يفرط فيها إلا خائن وبائع لدينه وعرضه وكرامته، مؤكدًا أن الإنسان الوطني والمؤمن هو الذي يدافع عن وطنه وعرضه وكرامته".

وأضاف "واجبنا الوطني لن نفرط فيه مهما كانت التحديات، وقال إن الحضارة اليمنية ضاربة في أعماق التاريخ لها أكثر من خمسة آلاف عام حيث قامت على هذه أرض اليمن ممالك عظيمة يوم كان جيراننا يشربون بول البعير ويعالجون بالكي"، في إشارة إلى السعودية ودول مجلس التعاون المشاركة في العدوان على اليمن.

ميدانياً دكت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية، أمس الاثنين، تجمعات للجيش السعودي، كما تم قنص جندي سعودي في جيزان.

وأوضح مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن وحدات القناصة التابعة للجيش واللجان الشعبية تمكنت من قنص جندي سعودي في قرية الدفينية بجيزان.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات الجنود السعوديين بموقع التبة الحمراء، محققة إصابات مباشرة.

وكان قد قتل وجرح عدد من عناصر الجيش السعودي، كما تم تدمير آليتين، الأحد، إثر قصف مدفعي للجيش واللجان استهدف موقع ملحمة العسكري في جيزان.

وتأتي هذه العملية بالتزامن مع عملية نوعية مماثلة للجيش واللجان الشعبية في نفس القطاع تمكنوا خلالها من تدمير آليتين للجيش السعودي بعبوتين ناسفتين، ما أدى إلى مصرع 11 عسكرياً سعوديًا كانوا على متنهما.

وفي السياق وزعَ الاعلامُ الحربيُّ مشاهدَ نوعيةً لتدميرِ وإعطابِ مدرعتينِ وآليةً تابعةً لمرتزقةِ الجيشِ السعوديِّ شمالَ صحراءِ ميدي.

وفي المشهد يظهُر استهدافُ مدرعةٍ بصاروخٍ موجهٍ، أما في المشهدِ الآخرِ فيتمُّ إعطابُ طقمٍ في إحدى الطرقِ القريبةِ من الساحلِ قبلَ أن يتم تعزيزُ المرتزقةِ بمدرعةٍ أخرى سرعانَ ما تمَّ تفجيرُها من قبلِ وحدةِ الهندسة، وقد أدت العملياتُ إلى مصرع وجرحِ عددٍ من عناصرِ المرتزقة.

هذا واقتحمت، الأحد، وحدة من الجيش واللجان الشعبية أحد مواقع مرتزقة العدوان في منطقة حيد بن عقيل في وادي بل حارث في محافظة شبوة.

ووثقت عدسة الإعلام الحربي بعضًا من عملية الاقتحام التي انتهت بفرار مرتزقة العدوان واغتنام الجيش واللجان الشعبية لأسلحتهم وذخائرهم بعد لحظات من المواجهة، وسط تأكيد المجاهدين على تطهير أوكار المرتزقة واستعدادهم التام لأي تصعيد.

كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية، الأحد، مواقع وتجمعات للجيش السعودي في عسير ونجران.

وأفاد مصدر عسكري أن قصفًا مدفعيًا نفذته وحدات المدفعية في الجيش واللجان الشعبية مستهدفةً تجمعات للجيش السعودي في منفذ علب والشبكة وقيادة حرس الحدود بعسير.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش واللجان قصفت موقع مستحدث خلف الشعبة ومرابض الهاون خلف موقع المسيال العسكري في عسير.

إلى ذلك قصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية موقع الضبعة ورقابة قيادة عليب في نجران.

وكانت مدفعية الجيش واللجان الشعبية قد قصفت في وقت سابق الاحد تجمعًا للجنود السعوديين في الربوعة وحققت إصابات مباشرة.