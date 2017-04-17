* القضاء على عناصر لـ"داعش" بدير الزور ومقتل احد قادتها * الدفعة الخامسة من المسلحين تغادر حي الوعر ضمن تطبيق المرحلة الثالثة

أعرب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، لنظيره السوري بشار الأسد، عن أمله في أن تفضي جولات الحوار السوري إلى انفراج الأزمة التي تعيشها بلاده.

وقال بوتفليقة- في برقية تهنئة للرئيس السوري بشار الأسد بمناسبة الذكرى الـ71 لاستقلال بلاده- "يسرني بمناسبة احتفال الجمهورية العربية السورية بالذكرى الواحدة والسبعين لعيد استقلالها المجيد، أن أتقدم إلى فخامتكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي بأطيب التهاني وأصدق التمنيات، راجيا من المولى عز وجل أن يعيدها عليكم بدوام الصحة والعافية وعلى شعبكم العزيز وقد حقق مرامه في إعادة البناء والتعمير في كنف الوئام والتوافق الوطني".

وأضاف بوتفليقة "أغتنم هذه المناسبة، لأعرب لكم عن ارتياحنا لمستوى العلاقات الثنائية التى تربط بين بلدينا الشقيقين وعن متابعتنا باهتمام لتطورات الأزمة التى يعيشها بلدكم العزيز، آملين أن تفضى جولات الحوار السورية إلى انفراجها وعودة الأمن والاستقرار اللذان يتوق إليهما الشعب السورى الشقيق".

وبعد التهديدات الأمريكية الأخيرة، بعث زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد أمس الاثنين 17أبريل/ نيسان.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، إن كيم اغتنم، مناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والسبعين لاستقلال سوريا من فرنسا، برسالة أدان فيها الهجوم الصاروخي للولايات المتحدة على سوريا، وقال إنها قامت "بعمل غزو متهور" على سوريا، وأعرب كيم في الرسالة عن "دعمه وتضامنه القويين لتحقيق العدالة التي تتمسك بها الحكومة والشعب السوري".

وأوضحت الوكالة الكورية الجنوبية، أن رسالة الاثنين، إلى الرئيس السوري بشار الأسد، هي المرة الأولى التي ينتقد فيها كيم شخصيا الولايات المتحدة.

وأكدت أن الرئيس الأسد كان قد بعث برسالتي تهنئة إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الأسبوع الماضي بمناسبة عيد ميلاد المؤسس الوطني كيم إيل سونغ الـ 105، وأعقبت الرسائل السورية برقية مماثلة من كيم جونغ أون أرسلت إلى الرئيس السوري يوم الخميس الماضي بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس حزب البعث الحاكم هناك.

ميدانياً استعاد الجيش السعودي وحلفائة بلدة صوران وتل بزام الاستراتيجي بعد تكبيد جماعة "جبة النصرة" التكفيرية والمجموعات التابعة لها خسائر جسيمة في الأفراد والعتاد بريف حماة الشمالي.

وقال مصدر عسكري، الاثنين، في تصريح لوكالة "سانا": إن وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة أعادت الأمن والاستقرار إلى بلدة صوران وسيطرت على تل بزام وحاجز القبان على المدخل الشرقي لمدينة طيبة الإمام بعد القضاء على أعداد من الارهابيين وتدمير أسلحة وعتاد لهم".

وأوضح المصدر أن عمليات الجيش المتواصلة على تجمعات وتحصينات التنظيمات الارهابية بريف حماة الشمالي اسفرت عن القضاء على 2308 إرهابيين وإصابة 1325 آخرين.

وأشار المصدر إلى أن العمليات ادت ايضا إلى تدمير 9 دبابات و4 عربات /ب م ب/ و 139 سيارة و23 مقر قيادة و3 مستودعات ذخيرة وإسقاط 14 طائرة مسيرة للإرهابيين إضافة إلى اغتنام دبابة وعربة وعدد كبير من مدافع الهاون و6 رشاشات وقاذفين وكميات كبيرة من الأسلحة الفردية والذخائر.

ولفت المصدر إلى أن وحدات الهندسة تعمل على تمشيط المنطقة تفكيك المفخخات وإبطال عمل الألغام التي زرعها التكفيريون في مداخل بلدة صوران وبين المنازل وفي المنطقة المحيطة قبل مقتل العديد منهم وفرار الآخرين باتجاه أقصى الريف الشمالي.

وأعادت وحدات في الخامس من الشهر الجاري الأمن والاستقرار إلى بلدة بطيش وبسطت السيطرة على تل بطيش بريف حماة الشمالي بعد القضاء على اخر تجمعات أرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التابعة له فيه.

وأعاد الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة الأمن والاستقرار إلى أكثر من 12 قرية وبلدة والعديد من التلال الحاكمة في إطار العمليات العسكرية الواسعة التي أطلقها منذ الـ 23 من الشهر الماضي لاستعادة القرى والبلدات التي تسلل اليها ارهابيو تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التكفيرية التابعة له بريف حماة الشمالي.

وأضاف المصدر أن وحدات الجيش السوري العاملة في دير الزور قضت على 14 إرهابيا ودمرت عربتين مزودتين برشاشين ثقيلين على الاتجاهين الغربي والشرقي من المدينة وفي محيط الفوج 137.

إلى ذلك استهدف الجيش السوري مواقع داعش الاثنين ، ما اسفر عن مقتل عناصر وتدمير آلياتهم في دير الزور، فيما قصف الجيش الحر مواقع داعش في ريف درعا.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش السوري قضي على 14 من مسلحي "داعش" وأصاب آخرون فيما دمر عربتان مزودتان برشاشين ثقيلين على الاتجاهين الغربي والشرقي من المدينة ومحيط فوج 137 بدير الزور.

وفي دير الزور الشرقي، قتل أحد "شرعيي" تنظيم داعش المدعو "محمود الجدعان الرفيع" بعد اختطافه على أيدي مجهولين في بادية أبو حمام.

وفي ريف درعا الشمالي الغربي، قصفت فصائل الجيش الحر مواقع داعش في بلدتي "تسيل وسحم الجولان".

كما يتم خروج الدفعة الخامسة من مسلحي حي الوعر بحمص وعائلاتهم الى جرابلس شمالي سوريا حسب الاتفاق.

وأوضح مصدر عسكري أنه بحسب الاتفاق من المفترض بعد ساعات خروج الدفعة الخامسة من مسلحي حي الوعر بمدينة حمص وعائلاتهم رافضي التسوية إلى جرابلس شمالي سورية.

وبحسب المصادر الرسمية من المتوقع خروج ما يقارب ألف وخمسمئة شخص برفقة الشرطة العسكرية الروسية وقوات الأمن الداخلي والهلال الأحمر السوري.

وتأتي الخطوة ضمن تطبيق المرحلة الثالثة من اتفاق إخلاء حي الوعر من المسلحين والذي يتضمن خروج المسلحين على 6_8 دفعات.

من جانبه، أكد محافظة حمص طلال البرازي أن إخراج الدفعة الخامسة من مسلحي حي الوعر بمدينة حمص الرافضين لاتفاق المصالحة وبعض أفراد عائلاتهم باتجاه منطقة جرابلس الواقعة بريف حلب الشمالي الشرقي سيتم الاثنين، وذلك تمهيداً لإخلاء الحي من السلاح والمسلحين وعودة جميع مؤسسات الدولة إليه.

*مجزرة جديدة لـ’التحالف’ بحق عائلة سورية في قرية شرق دير الزور

من جهة اخرى سجل طيران ما يسمى "التحالف الدولي" المزعوم لمحاربة "داعش" بقيادة الولايات المتحدة، مجزرة جديدة في سجله، راح ضحيتها 8 مدنيين من عائلة واحدة.

وبحسب ما أفادت مصادر أهلية لوكالة "سانا السورية الرسمية فإن "طائرات تابعة لـ"التحالف الدولي" شنت الاحد غارات على قرية السكرية قرب مدينة البوكمال في أقصى الريف الشرقي لمحافظة دير الزور وتسببت باستشهاد 8 أشخاص من عائلة واحدة وإصابة عدد آخر بجروح من أهالي القرية".

ولفتت المصادر إلى أن الغارات خلفت أيضًا دمارًا كبيرًا في منازل القرية وممتلكات الأهالي.

تجدر الإشارة إلى أن طيران "التحالف" ارتكب منذ تشكيله الكثير من المجازر بحق المدنيين، راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى في منبج، والغندورة، وطوخان الكبرى، ودابق، في ريف حلب الشمالي، والبوكمال في ريف دير الزور الشرقي، والهيشة والطبقة والمشيرفة في ريف الرقة.