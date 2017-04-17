وجاء في بيان له يوم الإثنين، أن الجماعات التكفيرية على غرار داعش والتي جرت العالم الإسلامي الى اراقة الدماء والدمار في طريقها الى الإنقراض ولكن أعداء الإسلام مازالوا مستمرين في إثارة الخلاف بين المسلمين ما يجعل من الضروري أن يكون المسلمون واعين فضلا عن تصديهم لاي محاولة تمس وحدتهم وتضامنهم.

وقال: نتوقع من الاخوة السنة أيضا أن يمنعوا المتطرفين من اي حديث يثير الخلاف والفتنة ويعملوا على تذكير الشبكات الإعلامية بان هذا العمل يصب في صالح الأعداء ويؤدي الى اراقة دماء المزيد من المسلمين.





