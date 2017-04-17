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رقم الخبر: 191442 تاريخ النشر: نيسان 17, 2017 الوقت: 19:41 الاقسام: محليات  
المرجع مكارم شيرازي: زرع بذور الخلاف بين المسلمين غير مقبول لأي كان

المرجع مكارم شيرازي: زرع بذور الخلاف بين المسلمين غير مقبول لأي كان

أكد المرجع الديني آية الله ناصر مكارم شيرازي على ضرورة الحفاظ على الوحدة بين الشيعة والسنة، منتقدا بشدة أي خطوة لزرع الخلاف بين المسلمين.

وجاء في بيان له يوم الإثنين، أن الجماعات التكفيرية على غرار داعش والتي جرت العالم الإسلامي الى اراقة الدماء والدمار في طريقها الى الإنقراض ولكن أعداء الإسلام مازالوا مستمرين في إثارة الخلاف بين المسلمين ما يجعل من الضروري أن يكون المسلمون واعين فضلا عن تصديهم لاي محاولة تمس وحدتهم وتضامنهم.
وقال: نتوقع من الاخوة السنة أيضا أن يمنعوا المتطرفين من اي حديث يثير الخلاف والفتنة ويعملوا على تذكير الشبكات الإعلامية بان هذا العمل يصب في صالح الأعداء ويؤدي الى اراقة دماء المزيد من المسلمين.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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