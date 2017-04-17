وسأل امير الكويت في برقيته، المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم جميل الصبر وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية ويمكن المسؤولين في البلد من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

من جانبه اعربت الحكومة الباكستانية في برقية عن تعازيها بوفاة عدد من المواطنين الايرانيين في المحافظات الواقعة شمال غرب البلاد جراء السيول والفيضانات التي اجتاجت هذه المحافظات خلال الايام الاخيرة.

وجاء في هذه البرقية ان الحكومة والشعب الباكستاني يقدمون تعازيهم للحكومة والشعب الايراني لمقتل عدد من المواطنين الايرانيين في هذا الحادث المولم.

واضافت ان الحكومة والشعب الباكستاني يعربون عن مواساتهم وتعاطفهم مع عائلات الضحايا كما يصلون للمواطنين الايرانيين الذين لازالوا في عداد المفقودين.

هذا واجتاحت السيول والفيضانات عددا من المحافظات الايرانية شملت آذربايجان الشرقية وآذربايجان الغربية وكردستان وكرمانشاه وقزوين وزنجان ومازندارن.

واعلن رئيس دائرة الاغاثة والانقاد في جمعية الهلال الاحمر الايراني ان اكثر من 40 شخصا على الاقل فقدوا ارواحهم لحد الان جراء هذه الفيضانات وان خمسة اشخاص لازالوا في عداد المفقودين.







