قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي "علاء الدين بروجردي" أنه رغم التكاليف الباهضة والمقدرة بالمليارات للسعودية في حربها على اليمن، والمجازر الوحشية التي إرتكبتها بحق شعبه، وقتلها لـ اكثر من 10 آلاف إنسان بريء، إلا أن آثار هزيمة الرياض في هذا البلد واضحة.

و أشار بروجردي إلى التكاليف الباهظة التي تنفقها الولايات المتحدة الأمريكية في عدد من البلدان المختلفة، قائلاً: إن الأمريكيين حصلوا في أفغانستان على عقد يقضي بمنحهم الحصانة، وبقوا، لافتاً إلى أن واشنطن اليوم أيضاً تقوم بإختبار قنابلها التي تزن الواحدة منها عشرات الأطنان على الشعب الأفغاني المظلوم.

وفيما يخص المقاومة التي تبديها كل من الحكومة ومجلس النواب العراقيين إزاء الضغوط الأمريكية، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي أن مقاومة الشعب العراقي سببها العناية الخاصة التي يحظى بها هذا الشعب من قبل أئمة أهل البيت(ع) والدور الخاص للمرجعية الدينية بقيادة آية الله السيد علي السيستاني.









