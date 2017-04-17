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رقم الخبر: 191438 تاريخ النشر: نيسان 17, 2017 الوقت: 19:29 الاقسام: محليات  
وزير الامن: إيران تقضي أياماً مفعمة بالاستقرار

وزير الامن: إيران تقضي أياماً مفعمة بالاستقرار

اعلن وزير الامن الايراني، السيد محمود علوي، ان ايران قضت خلال السنوات الـ 4 الاخيرة اياما مفعمة بالاستقرار نتيجة يقظة ووعي رجال الامن وان تحقيق هذا النجاح جاء في ظل الاهتمام الخاص للمؤسسات الامنية والقضائية والشرطة.

وفي كلمته أمام اجتماع المجلس الاداري لمحافظة اردبيل يوم الاحد اشار علوي الى الاهمية البالغة للانتخابات المقبلة، وقال ان وزارة الامن غير مرتبطة بأي تيار سياسي وهي تؤدي مهامها بعيدا عن تاثيرات جميع الجهات والاجنحة السياسية.
واوضح علوي ان وزارة الامن بقدر ما هي تجلب المحبة والرحمة والامن والاستقرار للشعب الايراني الثوري، تزرع بنفس القدر الرعب والخوف في قلوب اعداء الثورة الاسلامية، ولهذا السبب فان اعداء ايران لن يسمح لهم زعزعة امن المجتمع.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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