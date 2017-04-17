وفي كلمته أمام اجتماع المجلس الاداري لمحافظة اردبيل يوم الاحد اشار علوي الى الاهمية البالغة للانتخابات المقبلة، وقال ان وزارة الامن غير مرتبطة بأي تيار سياسي وهي تؤدي مهامها بعيدا عن تاثيرات جميع الجهات والاجنحة السياسية.

واوضح علوي ان وزارة الامن بقدر ما هي تجلب المحبة والرحمة والامن والاستقرار للشعب الايراني الثوري، تزرع بنفس القدر الرعب والخوف في قلوب اعداء الثورة الاسلامية، ولهذا السبب فان اعداء ايران لن يسمح لهم زعزعة امن المجتمع.



