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رقم الخبر: 191437 تاريخ النشر: نيسان 17, 2017 الوقت: 19:25 الاقسام: محليات  
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب يدين الجريمة الإرهابية في حلب

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب يدين الجريمة الإرهابية في حلب

* عبداللهيان: العدوان الاميركي ضد سوريا شجع الارهابيين على التمادي في جرائمهم

أدان أمين عام المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية آية الله " محسن الأراكي" الجريمة الإرهابية المروعة التي إستهدفت عدداً من حافلات من خرجوا مؤخراً من بلدتي الفوعة وكفريا، وخلفت وراءها عدداً من الشهداء.
و صرح الشيخ الأراكي في بيان أصدره أن الجريمة الإرهابية الجبانة التي إستهدفت حافلات الأبرياء في حلب، أظهرت المؤامرات المستمرة والمنسقة بشكل تام بين المجموعات الإرهابية والعدو الصهيوني، بأوامر صادرة عن أمريكا وعملاءها في المنطقة.
وقال الشيخ الأراكي أن المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية يدين بأشد العبارات الجريمة الإرهابية التي ذهب ضحيتها العشرات من الأبرياء من أبناء بلدتي الفوعة وكفريا، بينهم أطفال، ونساء وشيوخ.
وأكد أمين المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية أن المجمع سيواصل الوقوف إلى جانب سوريا وشعبها المقاوم حتى القضاء التام على الإرهابيين هناك، داعياً الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.
ودعا الشيخ الأراكي المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها فيما يخص محاسبة المجرمين الإرهابيين الذين قاموا بجريمة حلب المروعة، ومحاسبة من يغذونهم بالفتاوى التكفيرية المحرضة التي أضرت بسمعة الدين الإسلامي الحنيف، وإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع تكرار حدوث مثل هذه الجرائم الوقحة.
بدوره قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي في الشوون الدوليه حسين امير عبداللهيان ان العدوان الاميركي على سوريا لم يرفع معنويات الارهابيين فحسب بل شجعهم على التمادي في جرائمهم وارتكاب جريمة ارهابية ضد النساء والاطفال المحررين من يد الارهابيين في بلدتي الفوعة وكفريا.
واعرب امير عبداللهيان في حديث مع مراسل ارنا عن تقديره للمساعي التي بذلتها الحكومة السورية لانقاذ اهالي الفوعة وكفريا من يد الارهابيين وقال ان مقاومة الشعب السوري الباسل بمن فيهم اهالي الفوعة وكفريا الصابرين امام الارهابيين وحماتهم جديرة بالاشادة.
وادان امير عبد اللهيان العدوان العسكري الاميركي الاخير على سوريا قائلا ان العدوان الاميركي لم يرفع معنويات الارهابيين فحسب بل شجعهم على التمادي في جرائمهم وارتكاب جريمة ارهابية ضد النساء والاطفال المحررين من يد الارهابيين في بلدتي الفوعة وكفريا.


 

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهبالمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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