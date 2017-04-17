وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن الأسطول السادس والأربعون في القوات البحرية للجيش الإيراني، والمعني بالقيام بالمهمات العسكرية والإستخباراتية، والذي يضم المدمرتين "سبلان" و"لاوان" غادر المنطقة الأولى التابعة للقوات البحرية للجيش متوجهاً إلى المياه الدولية الحرة للقيام بمهمة في خليج عدن.

وقد جرى إبلاغ الأسطول بالتعليمات اللازمة لتنفيذ المهام الموكلة له في هذه المهمة في مراسم حضرها قائد القوات البحرية للجيش الإميرال حبيب الله سياري في بندر عباس.

ويسعى الأسطول السادس والأربعون للقوات البحرية للجيش الإيراني إلى حماية خطوط الملاحة التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، لمواجهة مشروع "الإيرانوفوبيا" والحملة الدعائية المغرضة للأعداء، عبر حفظ إقتدار إيران الإسلامية.

يشار إلى أن الأسطول الخامس والأربعين للقوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية كان قد رسى يوم الإثنين في ميناء "بندر عباس" بعد مهمة له في المياه الدولية إستمرت لـ 50 يوماً.

من جانبه قال قائد القوة البحرية للجيش الايراني الأميرال حبيب الله سياري ان القوة البحرية الإيرانية لن تخشى ما يثيره الاعداء من ضجيج وطالما كانت على أتم الاستعداد للدفاع عن المصالح الوطنية.

و صرح الأدميرال سياري يوم الإثنين في مراسم استقبال مجموعة القطع البحرية الخامسة و الأربعين في ميناء بندرعباس نحن نتصدي بحزم لأي جهة تهدد الثورة الإسلامية و حدود إيران و مصالحنا و مواردنا.

و تابع الأدميرال سياري بالقول اليوم نحن نتواجد بقوة وبكل فخر واعتزاز اينما نشاء في المياه الدولية للدفاع عن مصالح بلادنا.

و أشار الى ان تواجد القطع البحرية الإيرانية في المياه الحرة و الدولية مؤشر على قوة إيران الدفاعية قائلا إن هذا الحضور ما هو الا ثمرة الدبلوماسية العسكرية الناجحة للبلاد والسير على نهج الشهداء.

وأوضح قائد القوة البحرية ان القطع البحرية الايرانية تقوم بإيصال رسالة سلام وصداقة الشعب الايراني للشعوب الاخرى وان مشاركتها في المناورات المشتركة التي جرت الاسبوع الماضي مع عمان وباكستان وكازاخستان جاءت في هذا الاطار.



