وكان في استقبال الشيخ مصباح يزدي والوفد المرافق مسؤول منطقة البقاع في حزب الله النائب السابق الحاج محمد ياغي، وأعضاء المنطقة وعدد من عوائل الشهداء، ولفيف من العلماء وحشد من فاعليات المنطقة.
وعزفت الفرقة الموسيقية في كشافة الإمام المهدي لحن الترحيب، وقدمت له باقة من الزهور ودرع المقاومة، بعد ذلك زار قاعة السيد عباس الموسوي حيث التقى بأئمة الجمعة والجماعة في منطقة البقاع وحوزتي الامام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف للأخوة والسيدة الزهراء عليها السلام للأخوات بالاضافة الى اساتذة وعلماء وطلاب الحوزات العلمية والدينية في المنطقة والقى محاضرة قيمة تحدث فيها عن سير الانسان وسلوكه الى الله تعالى وابرز في المحاضرة التي نالت اعجاب الحضور مكانة الشهداء الذين رووا بدمائهم تراب ساحات الجهاد والعزة والكرامة.
واخيرا أقام مسؤول منطقة البقاع في حزب الله الحاج ابو سليم ياغي على شرفه مائدة الغداء في حسينية آل ياغي وقدم له درع المقاومة الاسلامية وحزب الله عربون وفاء.
وعند مغادرته قال الشيخ يزدي (لصحيفة الوفاق) رداً على سؤال عن حزب الله وسيد المقاومة: اننا نتقرب الى الله تعالى بحبنا الى سيد المقاومة والأمين العام لحزب الله سماحة العلامة السيد حسن نصرالله حفظه الله.