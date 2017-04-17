الوفاق/خاص/هاني فخر الدين/في اطار زياراته المتواصلة الى لبنان بدعوة من حزب الله جال آية الله الشيخ محمد تقي مصباح يزدي في محافظة بعلبك الهرمل فاستهلها بزيارة مقام سيد شهداء المقاومة الاسلامية السيد عباس الموسوي في بلدة النبي شيث ثم انتقل الى مدينة بعلبك حيث زار مقام السيدة خولة ابنة الامام الحسين عليه السلام عند مدخلها الجنوبي كما زار مسجد راس الامام الحسين عليه السلام على طريق رأس العين.

وكان في استقبال الشيخ مصباح يزدي والوفد المرافق مسؤول منطقة البقاع في حزب الله النائب السابق الحاج محمد ياغي، وأعضاء المنطقة وعدد من عوائل الشهداء، ولفيف من العلماء وحشد من فاعليات المنطقة.

وعزفت الفرقة الموسيقية في كشافة الإمام المهدي لحن الترحيب، وقدمت له باقة من الزهور ودرع المقاومة، بعد ذلك زار قاعة السيد عباس الموسوي حيث التقى بأئمة الجمعة والجماعة في منطقة البقاع وحوزتي الامام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف للأخوة والسيدة الزهراء عليها السلام للأخوات بالاضافة الى اساتذة وعلماء وطلاب الحوزات العلمية والدينية في المنطقة والقى محاضرة قيمة تحدث فيها عن سير الانسان وسلوكه الى الله تعالى وابرز في المحاضرة التي نالت اعجاب الحضور مكانة الشهداء الذين رووا بدمائهم تراب ساحات الجهاد والعزة والكرامة.

واخيرا أقام مسؤول منطقة البقاع في حزب الله الحاج ابو سليم ياغي على شرفه مائدة الغداء في حسينية آل ياغي وقدم له درع المقاومة الاسلامية وحزب الله عربون وفاء.

وعند مغادرته قال الشيخ يزدي (لصحيفة الوفاق) رداً على سؤال عن حزب الله وسيد المقاومة: اننا نتقرب الى الله تعالى بحبنا الى سيد المقاومة والأمين العام لحزب الله سماحة العلامة السيد حسن نصرالله حفظه الله.