واعرب الوزير في تصريح للصحافيين خلال حضوره حفل افتتاح المبنى الجديد لسفارة بلاده لدى الكويت، الاحد، حسب ما افادت به وكالة الانباء الكويتية، عن تقدير البحرين للجهود والمساعي التي يبذلها امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح في هذا الشأن معبرا عن تطلعه لأن تتجاوب ايران مع تلك المساعي -حسب قوله-.

وقال: انه سيرفع تقريرا بخصوص الحوار بين ايران ودول مجلس التعاون الى قادة دول المجلس لمناقشته في القمة التشاورية المقبلة.











