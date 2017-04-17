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رقم الخبر: 191433 تاريخ النشر: نيسان 17, 2017 الوقت: 18:53 الاقسام: محليات  
وزير خارجية البحرين: مازلنا نتحاور مع إيران وقريباً سنرفع تقريرا بذلك

وزير خارجية البحرين: مازلنا نتحاور مع إيران وقريباً سنرفع تقريرا بذلك

اكد وزير الخارجية البحريني خالد بن احمد آل خليفة، استمرار الحوار القائم بين دول مجلس تعاون الخليج الفارسي وايران.

واعرب الوزير في تصريح للصحافيين خلال حضوره حفل افتتاح المبنى الجديد لسفارة بلاده لدى الكويت، الاحد، حسب ما افادت به وكالة الانباء الكويتية، عن تقدير البحرين للجهود والمساعي التي يبذلها امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح في هذا الشأن معبرا عن تطلعه لأن تتجاوب ايران مع تلك المساعي -حسب قوله-.  
وقال: انه سيرفع تقريرا بخصوص الحوار بين ايران ودول مجلس التعاون الى قادة دول المجلس لمناقشته في القمة التشاورية المقبلة.





 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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