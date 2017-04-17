وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى (القيم والتعهدات المتخذة في إطار مجلس أوروبا) من قبل تركيا، مؤكدة غداة استفتاء شعبي قضى بتعزيز صلاحيات اردوغان، أن تنظيم استفتاء حول عقوبة الإعدام سيشكل بالطبع ابتعادا عن هذه القيم وهذه التعهدات.

وتابع البيان: إن باريس (تأخذ علما بالأرقام المعلنة) بعد استفتاء الأحد وبـ (الاحتجاجات الواردة) مع الإشارة إلى أن هذه الأرقام تظهر في مطلق الأحوال أن المجتمع التركي منقسم حول الإصلاحات العميقة المقررة.

وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس ستدقق في التقرير التقييمي لمنظمة الامن والتعاون في أوروبا وأعضاء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الذين شاركوا في مراقبة هذا الاقتراع.

وحقق اردوغان الأحد انتصارا بغالبية ضئيلة نسبتها 4ر51% في الاستفتاء حول تعديلات دستورية تعزز صلاحياته فيما احتجت المعارضة على النتائج.

وتحدث اردوغان مساء الأحد عن امكانية تنظيم استفتاء جديد حول معاودة العمل بعقوبة الإعدام، ما يشكل خطا أحمر بالنسبة لبروكسل.



