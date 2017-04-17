قفزت الليرة التركية أمام الدولار، اليوم الاثنين، بأكبر زيادة منذ 30 يناير، عقب نتيجة الاستفتاء الشعبي المتعلق بالتعديلات الدستورية.

وبحلول الساعة بتوقيت 59ر10 بتوقيت غرينيتش، عززت الليرة التركية من مواقعها في بداية التعاملات بنسبة 5ر2% حسب ما ذكرت وكالة (بلومبرغ) الاقتصادية، ليبلغ كل دولار 6188ر3 ليرة تركية.

ووفقاً لنتائج الإستفتاء، أيد 37ر51% من الناخبين تعديل الدستور، لمنح سلطات غير مسبوقة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسماح له بالبقاء في منصبه حتى 2029، بينما رفض 63ر45 % من الناخبين هذه التعديلات. وتمنح التعديلات أردوغان الحق في إعلان حالة الطوارئ، وتعيين وزراء الحكومة شخصياً، وإصدار المراسيم التي تحمل صفة قانونية، واختيار الغالبية العظمى من قضاة المحاكم العليا، وكذلك حل البرلمان. كما سيلغى دور رئيس الوزراء، فضلاً عن إحكام قبضة الرئيس على السلطة.

إلى ذلك، أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، ارتفاع معدل البطالة في البلاد لأعلى مستوياته في 7 سنوات خلال الفترة من ديسمبر إلى فبراير ليصل إلى 13% مقارنة مع 1ر11% قبل عام.

وأشارت البيانات، الصادرة الاثنين، إلى أن متوسط معدل البطالة في الأشهر الثلاثة ارتفع أيضاً من 7ر12% في الفترة بين نوفمبر 2016 ويناير 2017.

على صعيد متصل، نقلت وكالة (رويترز) عن وزير المالية التركي، ناجي إقبال، قوله: ان عجز الموازنة التركية قفز إلى 5ر19 مليار ليرة تركية (3ر5 مليار دولار) في مارس ليصل العجز في الربع الأول من العام إلى 9ر14 مليار ليرة. وذكر الوزير، في بيان، إن العجز ارتفع بسبب إجراءات دعم الاقتصاد وخفض الضرائب، لكن من المتوقع أن تعود الموازنة إلى مسارها الطبيعي في الأشهر المقبلة مع انتهاء هذه الخطوات تدريجياً.

(الدولار = 6188ر3 ليرة تركية).