أكد وزير الداخلية الايراني، عبدالرضا رحماني فضلي، على دور تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين طهران واسلام آباد في رفع مستوى الأمن المستدام في المناطق الحدودية للبلدين.

وعلى هامش مراسم افتتاح الاجتماع العشرين للجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وباكستان، وصف رحماني فضلي، في حوار مع الصحفيين اليوم الاثنين، التجارة الحرة بين البلدين بأنها أحد أهم محاور هذا الاجتماع، وقال: ان المحادثات جرت على مستوى الخبراء في هذا المجال ومن الضروري أن يتم تدوين القوانين اللازمة في هذا المجال. وأضاف: ان خبراء البلدين بحثوا في مختلف المجالات بما فيها الاقتصادية والتجارية والطاقة والصناعة.

واستطرد رحماني فضلي قائلاً: ان هذه الاتفاقات من شأنها أن تعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في القطاعات المختلفة ومن المتوقع رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين الى خمس مليارات دولار. وصرح: ان لإيران أسواقاً حدودية مشتركة في خمس مناطق مع باكستان وبإمكانها تعزيز فرص التعاون الاقتصادي، معرباً عن أمله في قطع خطوات كبيرة في مسار التنمية الاقتصادية للبلدين.

والتأم الاجتماع العشرين للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران وباكستان صباح اليوم في مقر وزارة الداخلية الايرانية بحضور وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي، ووزير الأقاليم والمناطق الحدودية الايرانية - الباكستانية.

يذكر أن مجلس الوزراء الايراني أوكل وزير الداخلية، مسؤولية تولي رئاسة ايران في أعمال اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران وباكستان. فيما يتولى عبدالقادر بلوج وزير الأقاليم والمناطق الحدودية الايرانية - الباكستانية، مسؤولية الجانب الباكستاني في اللجنة.

وتابع الطرفان مسار تنفيذ القرارات التي خرج عنها الاجتماع الـ19 للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران وباكستان والذي عقد في ديسمبر 2014 في اسلام آباد، كما يبحث الفرص المتاحة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والمصرفي لاتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن.