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رقم الخبر: 191427 تاريخ النشر: نيسان 17, 2017 الوقت: 18:08 الاقسام: اقتصاد  
بورصة طهران تتراجع 224 نقطة

بورصة طهران تتراجع 224 نقطة

أغلقت بورصة طهران للأسهم والأوراق المالية، تعاملات اليوم الاثنين، على تراجع مؤشرها العام 224 نقطة الى 78247 نقطة.

وتداولت البورصة أكثر من 747 مليون سهم وورقة مالية توزعت على 54 ألف صفقة بقيمة 95ر1 تريليون ريال (الدولار=32440 ريال). وضغطت على المؤشر العام، خسائر أسهم مجموعة سايبا للسيارات ومجموعة مبنا الصناعية وشركة الاتصالات الايرانية.

وبالسوق الموازية، تراجع المؤشر (آيفكس) 4 نقاط الى 902 نقطة.

 
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