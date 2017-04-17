أعلنت دائرة الجمارك الايرانية، ان ميزان التجارة الخارجية في ايران سجل نمواً خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الايراني الماضي (انتهى في 20 آذار/ مارس 2017)، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه.

وبلغ حجم الصادرات للسلع والسوائل الغازية في ايران خلال هذه الفترة 35 ملياراً و270 مليون دولار، مما يشير الى نمو بنسبة 5ر8 بالمائة مقارنة بذات الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ منسوب استيراد البلاد خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الايراني الماضي، 34 ملياراً و982 مليون دولار، أي زيادة بنسبة 3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه.

وفي إشارة الى تفاصيل عمليات الاستيراد في ايران خلال الفترة المذكورة، تأتي بلدان الصين والإمارات وكوريا الجنوبية حسب التسلسل في صدارة الدول المصدرة للسلع الى الجمهورية الاسلامية الايرانية.

هذا وقامت الحكومة في شهر أيلول/ سبتمبر عام 2015 بتشكيل لجنة الاقتصاد المقاوم أشرفت على تحقيق العديد من الإنجازات القيمة في مجال الإنتاج وتصدير السلع كانت إحدى نتائجها زيادة الصادرات غير النفطية نحو 33% في العام الإيراني الماضي (انتهى في 20 مارس/ آذار).

وأعدت الحكومة، وفي إطار توجيهات سماحة قائد الثورة، مجموعة من المقترحات لدعم تنمية الصادرات غير النفطية ونتيجة لتنفيذ هذه المقترحات سجلت الصادرات غير النفطية زيادة نحو 33% في العام الماضي مقارنة مع الفترة الزمنية للعام الذي سبقه. كما تم خلال العام الايراني الماضي العمل على 33 مشروعاً وطنياً بقيمة نحو 13 ألف مليار تومان (كل دولار يعادل نحو 3250 تومان).