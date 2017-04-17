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رقم الخبر: 191425 تاريخ النشر: نيسان 17, 2017 الوقت: 18:07 الاقسام: اقتصاد  
مباحثات لتسهيل صادرات السجاد الإيراني إلى روسيا

مباحثات لتسهيل صادرات السجاد الإيراني إلى روسيا

أعلن رئيس المركز الوطني للسجاد، حميد كارغر، عن إجراء مشاورات مع المسؤولين الروس لتسهيل مسار صادرات السجاد الإيراني إلى هذا البلد.

وخلال استقباله رستم مرادف، نائب القطاع الإقتصادي للممثلية التجارية الروسية، أكد كارغر على ضرورة تسهيل العملية الجمركية لصادرات السجاد اليدوي الإيراني إلى موسكو، داعياً إلى إزالة العقبات الجمركية الروسية.

من جانبه، أشار المسؤول الروسي إلى حرص الشعب في بلاده على تسهيل عملية صادرات السجاد الإيراني إلى روسيا، معرباً عن أمله بأن يتم إزالة العقبات الموجودة في هذا المسار.

وفي هذا السياق، أعلن عبدالله بهرامي، رئيس إتحاد منتجي السجاد اليدوي، عن صادرات 350 مليون دولار من السجاد خلال العام الإيراني الماضي (انتهى 20 مارس/ آذار 2017)، مسجلة نمواً بنسبة 60% مقارنة مع عام قبله، قائلاً: ازداد حجم صادرات السجاد الإيراني إلى الأسواق الدولية الجديدة.

 
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