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رقم الخبر: 191424 تاريخ النشر: نيسان 17, 2017 الوقت: 18:07 الاقسام: اقتصاد  
"ديلي تلغراف": الشركات البريطانية تتطلع للإستثمار في إيران

"ديلي تلغراف": الشركات البريطانية تتطلع للإستثمار في إيران

أفادت صحيفة (ديلي تلغراف) البريطانية، بأن لندن تتطلع للإستفادة من فرص الإستثمار في إيران.

وكتبت الصحفية، في مقال بقلم جيليان امبروس، بأنه في ظل التنامي المتوقع للإستثمارات في قطاع التجارة والبنى التحتية في إيران بقيمة 600 مليار دولار خلال العقد المقبل تنظر الشركات البريطانية بحذر إلى الفرص المتوفرة في البلاد. وتابعت بأن إيران التي كانت تعيش تحت العقوبات خلال العقود الماضية خرجت منها وجندت كافة جهودها لإستقطاب مزيد من الإستثمارات الضخمة، حيث أعلنت الشركة الإستشارية (ايبسوس) بأن قطاع سكك الحديد في إيران تحتاج للإستثمارات لتوسيع خطوطها إلى أكثر من 25 ألف كلم حتى عام 2025، فضلاً عن مطارات إيران التي يصل عددها إلى 54 مطاراً وسيرتفع إلى 61 مطاراً.

وأكدت رئيسة الشركة الإستشارية (اي واي)، اماندا كلاك، على أنه تتوفر فرص مطلوبة في إيران بالنسبة لبريطانيا.

 
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