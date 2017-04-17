وقال حيدري، لوكالة انباء فارس: ان هذه الدبابة تستخدمها القوة البرية في كل من الجيش والحرس الثوري وتغطي متطلبات القوات المسلحة الايرانية.

وتابع: إن مجموعة عمل في مجال الدبابات والمدرعات في الأركان العامة للقوات المسلحة حددت جميع الإحتياجات في هذا المجال وابلغت وزارة الدفاع لتصنيع دبابة في البلاد تسد جميع حاجاتنا.

ولفت الى ان دبابة كرار ذات مواصفات عالية وتفي بمتطلبات القوة البرية في الجيش الايراني، مؤكداً ان قابلياتها فاقت قابليات دبابة T72 الروسية الصنع وتماثل في مواصفاتها دبابة T90 المتطورة ويمكنها ان تشكل بديلا مناسبا وتسد الحاجة للإستيراد من الخارج.

واشار الى دبابة (ذوالفقار) المصنّعة محليا، موضحا انها دخلت المجال العملاني وتستخدمها القوة البرية الا ان دبابة (كرار) التي صنعتها وزارة الدفاع ذات مواصفات افضل منها وينبغي التركيز عليها.







