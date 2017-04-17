18 مليون شخص معرضون للخطر في افريقيا قال الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أن كارثة الجوع الوشيكة في أفريقيا لن تكون الأخيرة وأن حياة ومستقبل أكثر من 18 مليون شخص في القرن الأفريقي ونيجيريا هم معرضة للخطر نتيجة لأسوأ أزمة جوع في التاريخ الحديث.