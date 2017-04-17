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رقم الخبر: 191422 تاريخ النشر: نيسان 17, 2017 الوقت: 17:44 الاقسام: دوليات  
18 مليون شخص معرضون للخطر في افريقيا

18 مليون شخص معرضون للخطر في افريقيا

قال الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أن كارثة الجوع الوشيكة في أفريقيا لن تكون الأخيرة وأن حياة ومستقبل أكثر من 18 مليون شخص في القرن الأفريقي ونيجيريا هم معرضة للخطر نتيجة لأسوأ أزمة جوع في التاريخ الحديث.

 وحذّر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في بيان له، من أن هذة الأزمة الأنسانية سوف تتكرر مرارا وتكرارا أن لم تتكاتف الجهود من أجل بناء القدرة على الصمود في القارة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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