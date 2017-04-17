ونقلت صحيفة "واشنطن تايمز" قوله:" هذه أخطاء سخيفة جدا ومضحكة لدرجة أني لا أجد الكلمات اللازمة لوصفها. الأمر بات همجيا وفظيعا لدرجة مذهلة". من جانبها ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن وزارة العدل الأمريكية تلقت في العام الماضي، ترخيصا سريا من المحكمة للتنصت على كارتر بيج.