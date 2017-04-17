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|رقم الخبر: 191421
|تاريخ النشر: نيسان 17, 2017
|الوقت: 17:44
|الاقسام: دوليات
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كارتر بيج: لست عميلا لروسيا
نفى كارتر بيج المستشار السابق لحملة دونالد ترامب الانتخابية، المزاعم بأنه عميل روسي واصفا "الأدلة لدى الهيئات الأمنية الأمريكية المختصة " بالكاذبة والمزورة جملة وتفصيلا.
ونقلت صحيفة "واشنطن تايمز" قوله:" هذه أخطاء سخيفة جدا ومضحكة لدرجة أني لا أجد الكلمات اللازمة لوصفها. الأمر بات همجيا وفظيعا لدرجة مذهلة". من جانبها ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن وزارة العدل الأمريكية تلقت في العام الماضي، ترخيصا سريا من المحكمة للتنصت على كارتر بيج.
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