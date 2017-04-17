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|رقم الخبر: 191420
|تاريخ النشر: نيسان 17, 2017
|الوقت: 17:45
|الاقسام: دوليات
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رئيس الفليبين: ترامب ليس غبيا
امتدح رئيس الفليبين رودريغو دوتيرتي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووصفه "بالمفكر الواقعي والبراغماتي" وأنه لو كان غبيا لما جمع هذه الثروة الضخمة.
ونقلت صحيفة Philippine Star عن الرئيس الفليبيني قوله: ترامب إنسان حكيم وشدّد على أن هذا هو وجه الشبه بينه وبين نظيره الأمريكي. ومن المعروف أن دوتيرتي طالما انهال على باراك أوباما بالانتقاد اللاذع والإهانة الجارحة عندما شغل الأخير البيت الأبيض. وقال مرات عديدة حينذاك:" حان وقت الوداع مع الولايات المتحدة".
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