ونقلت صحيفة Philippine Star عن الرئيس الفليبيني قوله: ترامب إنسان حكيم وشدّد على أن هذا هو وجه الشبه بينه وبين نظيره الأمريكي. ومن المعروف أن دوتيرتي طالما انهال على باراك أوباما بالانتقاد اللاذع والإهانة الجارحة عندما شغل الأخير البيت الأبيض. وقال مرات عديدة حينذاك:" حان وقت الوداع مع الولايات المتحدة".