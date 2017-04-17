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رقم الخبر: 191419 تاريخ النشر: نيسان 17, 2017 الوقت: 17:43 الاقسام: دوليات  
تفجير يدمّر بنكاً في جزيرة كورسيكا الفرنسية

تفجير يدمّر بنكاً في جزيرة كورسيكا الفرنسية

وقع انفجار في مدينة كورت على جزيرة كورسيكا الفرنسية أدى إلى تدمير مكتب تابع لبنك (Société Générale) بشكل جزئي.

ووقع الانفجار حوالي الساعة 3 صباحا حسب التوقيت الفرنسي، وألحق أضرارا جسيمة بمبنى المكتب، وأدى إلى تدمير زجاج محل مجاور. وتعمل الآن في مكان الحادث الشرطة وخبراء المتفجرات. فيما لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن التفجير. يذكر أن جزيرة كورسيكا تقع في البحر المتوسط، غربي إيطاليا وشمال جزيرة سردينيا وجنوب شرق فرنسا، وهي مسقط رأس نابليون بونابرت.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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