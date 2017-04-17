ووقع الانفجار حوالي الساعة 3 صباحا حسب التوقيت الفرنسي، وألحق أضرارا جسيمة بمبنى المكتب، وأدى إلى تدمير زجاج محل مجاور. وتعمل الآن في مكان الحادث الشرطة وخبراء المتفجرات. فيما لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن التفجير. يذكر أن جزيرة كورسيكا تقع في البحر المتوسط، غربي إيطاليا وشمال جزيرة سردينيا وجنوب شرق فرنسا، وهي مسقط رأس نابليون بونابرت.