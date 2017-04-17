وجه مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي تحذيرا لكوريا الشمالية يوم الاثنين، من أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لن تتهاونا مع أي تجربة نووية أو صاروخية جديدة تجريها الدولة الشيوعية المنعزلة وزعم قائلا: إن الهجوم الأمريكي هذا الشهر على سوريا أظهر بأس الولايات المتحدة.

وعبر بنس وكوانج كيو-آن القائم بأعمال الرئيس في كوريا الجنوبية عن خيبة أملهما بسبب تصرفات الصين الانتقامية من سول ردا على نشر نظام ثاد الدفاعي الصاروخي الأمريكية في الجنوب لكنهما أكدا من جديد على عزمهما المضي قدما في هذا الصدد.

من جانبه حث رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي كوريا الشمالية يوم الاثنين، على الامتناع عن القيام بأعمال استفزازية أخرى والامتثال لقرارات الأمم المتحدة والتخلي عن تطويرها صواريخ نووية.

وتصاعدت التوترات في شبه الجزيرة الكورية مع انتهاج الرئيس دونالد ترامب لهجة متشددة حيال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الذي رفض تحذيرات من الصين ومضى قدما في تجارب صاروخية. وأجرت كوريا الشمالية اختبارا فاشلا لإطلاق صاروخ باليستي يوم الأحد.

وقال آبي أمام البرلمان إنه سيتبادل الرأي بشأن كوريا الشمالية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما يعقدان اجتماع قمة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأضاف إن الحكومة تدرس اتخاذ إجراءات استجابة للحالات الطارئة التي تنجم عن نشوب أزمة محتملة في شبه الجزيرة الكورية بما في ذلك تدفق اللاجئين وكيفية إجلاء الرعايا اليابانيين من كوريا الجنوبية.وقال مسؤول حكومي يوم الجمعة وسط تزايد القلق بشأن برنامج الأسلحة النووية الكورية الشمالية إن مجلس الأمن القومي الياباني ناقش كيفية إجلاء رعايا اليابان البالغ عددهم 60 ألف شخص من كوريا الجنوبية في حالة حدوث أزمة.

وزار مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي الحدود المنزوعة السلاح بين الكوريتين يوم الاثنين وأكد أن "عصر الصبر الاستراتيجي" مع بيونغ يانغ انتهى.

*الصين تكرر معارضتها لنشر نظام ثاد في كوريا الجنوبية

الى ذلك كررت الصين يوم الاثنين معارضتها لنشر نظام أمريكي متطور مضاد للصواريخ في كوريا الجنوبية.

وعبر لو كانغ المتحدث باسم الخارجية الصينية عن معارضة بلاده لنشر نظام ثاد وذلك خلال إفادة مقتضبة ببكين كما حث كل الأطراف على العمل معا في سبيل إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة.

كان هوانج كيو-آن القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية ومايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أكدا يوم الاثنين من جديد عزمهما على المضي قدما في نشر النظام.

وتقول الصين: إن الرادار القوي في نظام ثاد يمثل تهديدا لأمنها. وتقول الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إنه لا يستهدف سوى صواريخ كوريا الشمالية.

*200 صحفي أجنبي لا يستطيعون مغادرة كوريا الشمالية

هذا وأفادت تقارير إعلامية بأن حوالي 200 صحفي أجنبي لا يستطيعون مغادرة بيونغ يانغ بعد تغطية العرض العسكري، وذلك بسبب تأجيل ثلاث رحلات دولية لساعات طويلة.

يذكر أنه جرى في عاصمة كوريا الشمالية السبت الماضي عرض عسكري كبير بمناسبة الذكرى الـ105 لميلاد مؤسس الدولة كيم إيل سونغ جرى بمشاركة قيادة البلاد وحوالي 200 صحفي أجنبي.

وأوضحت التقارير أن رحلة من بيونغ يانغ إلى بكين صباح الاثنين أُجلت لسبع ساعات، وأشارت مصادر في وزارة خارجية كوريا الشمالية في البداية إلى أن سبب تأجيل الرحلة يكمن في سوء الأحوال الجوية في العاصمة الصينية.