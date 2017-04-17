انتهى مساء الأحد الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا، بموافقة أغلبية طفيفة بلغت 51.3%، لتقر بذلك التعديلات، بعد استفتاء شغل العرب على مواقع التواصل الاجتماعي، وربطه شخصيات عامة عربية بالوضع السياسي في بلادهم، في تدوينات لم تخلُ من السخرية والشماتة.

وكان قد قال رئيس لجنة الانتخابات العليا في تركيا يوم الاثنين: إن أوراق الاقتراع والمظاريف التي استخدمت في الاستفتاء الذي أجري يوم الأحد وزعتها اللجنة وهي سليمة.

وقال سعدي غوفين رئيس اللجنة متحدثا للصحفيين في أنقرة إن قرارا اتخذته اللجنة في اللحظة الأخيرة للسماح بقبول أوراق اقتراع غير مختومة في الاستفتاء لم يكن الأول من نوعه إذ أن الحكومة سمحت من قبل بمثل تلك الخطوة.

وقالت الحملة التي روجت لرفض التعديلات الدستورية التي توسع صلاحيات الرئيس إن القرار أثار تساؤلات بشأن صحة التصويت.

وبعد التصويت يوم الأحد قال غوفين إن القرار اتخذ قبل فرز النتائج وإن أعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم ومن المعارضة الرئيسية كانوا حاضرين في كل مراكز الاقتراع تقريبا ووقعوا على محاضر اللجان الانتخابية.

وهنأ قادة دول وأحزاب سياسية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي أظهرت تأييد غالبية الأتراك للانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.

فقد أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء الأحد اتصالا هاتفيا مع أردوغان هنأه فيه بموافقة الشعب التركي على التعديلات الدستورية. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الأمير تميم أبلغ الرئيس التركي بأن الموافقة أكدت ثقة الشعب التركي في قيادته، وتمنى أن تشهد العلاقات بين البلدين مزيدا من التطور والنماء.

من جهتها ذكرت وكالة الأناضول أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اتصل هاتفيا بالرئيس التركي وهنأه بنتيجة الاقتراع الذي جرى الأحد.

كما ذكرت مصادر في الرئاسة التركية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أجرى بدوره اتصالا هاتفيا مع أردوغان هنأه فيه بنتيجة الاستفتاء.

وفلسطينيا أيضا قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف إن إقرار التعديلات الدستورية يعني مزيدا من الدعم التركي للقضية الفلسطينية وقضايا أخرى، مضيفا أن نتيجة الاستفتاء من شأنها أن تساعد على استقرار تركيا.

وقالت الرئاسة التركية إن الرئيس أردوغان تلقى تهنئة من رئيس أذربيجان إلهام علييف ومن الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله.

وعلى الصعيد الداخلي، أفادت مصادر في الرئاسة التركية بأن رؤساء الوزراء السابقين مسعود يلماظ ويلدرم أكبولوت وتانسو تشيلر أجروا اتصالات هاتفية مع أردوغان لتهنئته بنجاح الاستفتاء.

*المعارضة تدعو لإبطال الاستفتاء

من جانبه دعا نائب رئيس حزب المعارضة العلماني الرئيسي في تركيا يوم الاثنين لإبطال الاستفتاء على تعزيز سلطات الرئيس وقال إن الحزب سيطعن على الاستفتاء أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا اقتضى الأمر.

وقال بولنت تزجان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري إن الحزب تلقى شكاوى من الكثير من المناطق بأن الناخبين لم يتمكنوا من التصويت في سرية وأضاف أن بعض عمليات الفرز تمت في السر.

وذكر أن قرار لجنة الانتخابات العليا قبول بطاقات اقتراع غير مختومة هو مخالفة صريحة للقانون.

*برلين: نحترم حق الأتراك في اتخاذ قرار بشأن دستور بلادهم

من جانبها قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الخارجية زيجمار جابرييل يوم الاثنين: إن الحكومة الألمانية على علم بالنتيجة الأولية لاستفتاء أجري في تركيا وتحترم حق المواطنين الأتراك في اتخاذ قرار بشأن دستورهم.

وقال المسؤولان في بيان: تمت دعوة الشعب التركي للتصويت على تغيير في دستور تركيا. الحكومة الألمانية تابعت النتيجة الأولية للاستفتاء وتحترم حق المواطنين الأتراك في اتخاذ قرار بشأن صياغة دستورهم.

وأضافا: نتيجة الاستفتاء المتقاربة تظهر عمق الانقسام في المجتمع التركي وتعني أن القيادة التركية عليها وعلى الرئيس إردوغان ذاته مسؤولية كبيرة.