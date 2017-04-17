أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، بهرام قاسمي، ان طهران تستضيف، الثلاثاء، اجتماعا ثلاثيا في سياق محادثات آستانة حول سوريا.

وقال قاسمي، في تصريح صحفي، الاثنين، ان هذا الاجتماع يستغرق يوما واحدا وسيكون على مستوى خبراء البلدان الثلاثة ايران وروسيا وتركيا. واعرب عن امله ان تنعقد الجولة الرابعة للمفاوضات حول سوريا في آستانة يومي 3 و4 ايار/ مايو المقبل.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، ان ايران أعلنت موقفها بكل شفافية من حادث خان شيخون ونددت به بشدة، كما انها كانت اول دولة دعت الى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في هذا المجال.

وتابع قائلاً: إن حادث خان شيخون كان مثيرا للشكوك لأن الامم المتحدة هي التي منعت سوريا من امتلاك الاسلحة الكيماوية منذ سنوات وتم نزع هذه الاسلحة هناك بشكل كامل.

واوضح انه رغم نزع هذه الاسلحة في سوريا، فان الجماعات الارهابية قادرة على ادخال بعض الاسلحة الى الاراضي السورية لكونها تلقى الدعم من بعض دول المنطقة ولهذا اكدنا على ضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بدلا من اتخاذ موقف احادي.

وفي جانب آخر من تصريحاته اكد قاسمي ان سياسة ايران قائمة على اقامة علاقات بنّاءة ومتوازنة مع دول الجوار.

واضاف: إن ايران ترتبط بعلاقات مع كافة دول العالم الا إن هناك مشاكل قائمة مع بلد أو اثنين ونأمل ان يتحليا بنظرة واقعية لتحسين العلاقات ونتمكن من خلال التعاون المشترك من تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ودعا قاسمي الى التريث لرؤية التأثيرات التي سيحدثها الإستفتاء على تغيير الدستور في تركيا، معرباً عن أمله في أن يؤدي هذا الإستفتاء إلى تعزيز السلم والتوافق في ذلك البلد، مؤكداً إن هذا يعتبر شأناً داخلياً تركياً، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستحترم رأي الشعب التركي.

وفي معرض إشارته الى معارضة بريطانيا لشراء ايران 950 طنا من الكعكة الصفراء من كازاخستان، دعا المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي بريطانيا الى الالتزام بتعهداتها تجاه خطة العمل المشترك (الإتفاق النووي).

وحول رد ايران على هذا الموقف البريطاني الذي سيتم مناقشته في اجتماع فيينا بين ايران ومجموعة (5+1) المقرر عقده في 25 من نيسان / ابريل الجاري، اوضح قاسمي: إن اللجنة المشتركة ستكون المرجع لمناقشة القضايا المتعلقة بخطة العمل المشترك.

واضاف: إن بريطانيا طالما نكثت عهودها تجاه خطة العمل المشترك ونحن نأمل ان تلتزم بتعهداتها.

وتابع قائلاً: على بريطانيا أن تدرك بانها تسير عكس اتجاه خطة العمل المشترك، داعيا إيّاها الى الاهتمام بالإتفاقيات التي تم التوصل اليها في اطار المفاوضات مع مجموعة (5+1) لإزالة المشاكل والعقبات الموجودة.

و فيما يتعلق بتحركات امريكا الأخيرة قرب ايران وعما تثيره هذه التحركات من قلق، أجاب قاسمي: يبدو ان التحركات الامريكية مؤشر على تخبط الامريكيين وتعود الى مشاكلهم الداخلية أكثر من كونها ذات طابع عسكري.

واوضح: إن مثل هذه التحركات تعود الى إخفاقات امريكا الداخلية التي دفعتها الى اتخاذ إجرءات عسكرية خاطئة ستعود عليها بالضرر.

وتابع قائلاً: إن ما حصل في سوريا أو افغانستان لم يتناسب بتاتا مع ظروف هذين البلدين لأن القاء قنابل تزن كل واحدة منها 10 أطنان ليس له أي معنى عسكري مؤكدا ان القاعدة وداعش في افغانستان ليسا في الحجم الذي يستدعي استخدام مثل هذه القنابل ضدهما.

وتابع بالقول: إن الاهداف السياسية قد تقف وراء مثل هذه الممارسات، مؤكدا ان الأوضاع التي مرت بها سوريا وافغانستان خلال السنوات الماضية تؤكد انه لا حاجة للعمل العسكري في أي من هذين البلدين.

هذا وأكد المتحدث بإسم الخارجية أن الإدارة الأمريكية ستدفع ثمن أخطائها في المنطقة بما في ذلك اللقاء الأخير الذي جمع بين أحد مسؤولي الكونغرس الأمريكي وزعيمة زمرة المنافقين الارهابية.

وقال: إن مثل هذه اللقاءات ليست جديدة وأن المسؤولين الأمريكان غالبا مافشلوا في أخذ العبرة مما قاموا به سابقا وان سياساتهم الخاطئة ادت الى انتشار الإرهاب في المنطقة وان لقاء زعيمة زمرة المنافقين يأتي في نفس المضمار.

وأوضح ان رؤية تعزيز الإرهاب في المنطقة لازالت قائمة رغم تغيير الادارة الامريكية وهذا هو الخطأ الذي لابد ان تدفع الحكومة الامريكية ثمنه.

وردا على سؤال آخر حول الاتصال الذي جرى بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره المصري بعد العملية الإرهابية التي وقعت في مصر قال: نحن أعربنا عن موقفنا تجاه هذا الأمر وقدمنا خلال الإتصال تعازي الشعب الإيراني لمصر حكومة وشعبا كما بحثنا العلاقات الثنائية.

وقال: إن هذا الحدث كان أليما جدا من حيث أن الإرهابيين إستهدفوا هذه المرة المراكز الدينية والكنائس لإثارة الصراعات الدينية والخلافات المذهبية بين ابناء الشعب.

وأكد قاسمي ان الشعب الايراني اثبت حضوره في الساحة في الظروف الحساسة، لذلك فان تأليب الاجواء من قبل بعض وسائل الاعلام الاجنبية أو بعض الدول للنيل من مشاركة الايرانيين في الانتخابات الرئاسية، عديم الجدوى.

وجاء كلام قاسمي ردا على قيام بعض وسائل الاعلام الاجنبية باثارة دعايات للايحاء بحدوث انقسام في الانتخابات الرئاسية في ايران للحد من مشاركة الايرانيين الواسعة فيها.

واكد إنه لا جدوى من مثل هذه المحاولات ولن تترك أي تأثير يذكر لان الشعب الايراني يعمل على تحقيق التنمية والبناء في البلاد.

وفيما يتعلق بما بثته بعض وسائل اعلامية من دعايات مغرضة بشأن افتتاح عدد من المشاريع في حقل بارس الجنوبي يوم الاحد، قال قاسمي: انه يعلم بوجهة نظر وسائل الاعلام كونها تعمل على النيل من اهمية أي اجراء يأتي في اطار البناء والانتاج في أي مكان من العالم.

واكد المتحدث باسم الخارجية: إن طهران لن تبادر الى نقض الاتفاق النووي؛ مبينا ان كل من يترأس الحكومة القادمة في ايران عليه ان يلتزم بتنفيذ الاتفاق.

وردا على سؤال بشأن (إنفصال) كردستان العراق، اكد قاسمي ان موقف ايران حيال العراق الجار واضح، مشددا ان السيادة الوطنية وسلامة الأراضي العراقية هي في غاية الأهمية لنا ونحن نؤكد عليها.

واضاف قاسمي: يجب ان تعيش كافة الاعراق والمذاهب بسلام وفي إطار السيادة الوطنية والدستور في هذا البلد، مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعارض أي اجراء يهدف الى رفع علم الإنفصال أو تجزئة بلدان المنطقة وتعلن بحزم دعمها للنظام وسلامة الاراضي العراقية.





