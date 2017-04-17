واضاف جابري انصاري في بيان له الاحد: ان العشرات من هؤلاء الاهالي تضرجوا السبت 15 نيسان/ابريل بدمائهم في الغربة والمظلومية المضاعفة (الا لعنة الله على القوم الظالمين) و(سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون).

وتابع: إن الشيعة المظلومين بمدينتي الفوعة وكفريا السوريتين وبعد مدة طويلة من التعايش مع الموت البطيء والعيش في جحيم العذابات والجوع والحصار المفروض عليهم من قبل المجموعات الارهابية السورية، انتقلوا يوم امس السبت في اطار إتفاق لأربعة مدن عبر طريق التحرر والترحيل القسري الى مناطق أخرى من سورية حيث تعرضوا في منطقة غربي حلب لتفجير ارهابي نفذه أشقى الأشقياء وابشع الناس واكثرهم خسة وقبحا ما ادى الى تضرج العشرات منهم بدمائهم في الغربة والمظلومية المضاعفة.

واضاف نائب وزير الخارجية للشؤون العربية والافريقية: إن مشاهد الإستشهاد بمظلومية لهؤلاء المظلومين الاكثر مظلومية على وجه الارض، لأمر مؤلم وموجع حقا وهي بمثابة وصمة عار جديدة على جبين طلاب الحرب وتجار الحروب والمتعطشين للجاه الذين يتابعون تنفيذ مآربهم الدنيوية الحقيرة بثمن تدمير بلد وابادة شعب مستخدمين بذلك أداة الارهاب لأكثر من ست سنوات. ان الشعب السوري وفي ظل ظروف (الحياة، حرب ولا غير) هم اكبر ضحايا الازمة الجارية في سورية وفي الوقت ذاته هم اهم حماة وداعمي وضع حد بأسرع ما يمكن للأزمة وانقاذ البلاد من الدائرة المغلقة للدمار والموت.

واكد جابري انصاري في بيانه ان تقديم التعازي والمواساة هما مفردة صغيرة للشعب السوري والأسر المفجوعة والمكلومة لشهداء فوعة وكفريا الابرار وباقي المظلومين الذين يسقطون شهداء يوميا في كل موقع ومكان من سورية، لكن افضل عزاء ومواساة لهؤلاء ولجميع ابناء الشعب السوري، هو بذل الجهود المخلصة والشاملة لوضع نهاية بأسرع ما يمكن لهذه الحرب الشعواء والمدمرة.

وقال: اننا وبفضل الله ورعايته نعمل بهذا الاتجاه ونسأله ونتضرع إليه سبحانه وتعالى أن يفضي بركته وفضله من باب رحمته الواسعة على هذه الجهود وان يضع بلسما على الجرح الغائر لشعب غارق في الدم والنار.



