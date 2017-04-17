يعمل الحرفي التركي المقيم في مدينة قونية، وسط تركيا، ثروت كوجك دميريل، على نحت ورسم مجسمات للكعبة، وقبة مسجد آيا صوفيا، وبعض المباني التاريخية، داخل أحجار الخواتم، بأسلوب خاص وفق تقنية ثلاثية الأبعاد.

وأضاف أنه تلقى تدريبات مهنية في سن مبكرة، على يد عدد من النحاتين والحرفيين في مدينة قونية، وبعد أن عمل تسع سنوات، نفذ أعمالاً مختلفة لتحقيق حلمه في إنتاج منحوتات مبتكرة، فأنشأ عام 1992 ورشته الخاصة، ليخوض بعد ذلك التاريخ غمار عالم النحت الاحترافي بمفرده.

وأكّد دميريل أن عالم النحت بكل مجالاته عالم صعب ويحتاج تعلمه إلى جَلد وصبر إضافة إلى روح الإبداع والابتكار، وقال: (تعلمت هذا الفن من قبل شيوخي في قونية. ثم بدأت تطوير تقنياتي الخاصة في هذا المجال).

وأضاف: (بعد جهود مضنية، تمكنت من تضمين أحجار الخواتم بعض النقوش المتميزة. نقشت بداخل تلك الأحجار مجسمات لبعض المساجد والنوافير وغير ذلك. ونقشت داخل أحجار شبه كريمة، فنجحت بإضفاء شيء متميز في مجال النحت. إنني أستخدم الخيال لابتكار كل ما هو مميز).

وشدد على أن اختيار المجسم الذي يمكن نقشه على الحجر مسألة في غاية الأهمية، إذ يجب اختيار مجسمات تتلاءم مع نوع الحجر وقدرته على تحمل التفاصيل دون التعرض للكسر، ذلك أن تعرض الحجر للكسر يعني بدء العمل من جديد. مشيراً إلى أن عمله لا يعتبر من المجالات الشائعة في تركيا.

وعبر دميريل عن رغبته بتقديم أحد الخواتم التي صممها لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان.