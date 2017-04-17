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رقم الخبر: 191410 تاريخ النشر: نيسان 17, 2017 الوقت: 15:33 الاقسام: منوعات  
مسابقة لإختيار أجمل شرفة وحديقة

مسابقة لإختيار أجمل شرفة وحديقة

قرّر مجلس مدينة بوخارست إقامة مسابقة لإختيار أجمل واجهة مبنى وشرفة وحديقة في العاصمة الرومانية مع تلقي جوائز وحوافز مادية مثل خفض الضرائب في محاولة لتحفيز السكان والشركات والمؤسسات العامة في بوخارست على تزيين المباني والحدائق والشرفات.

وقالت عمدة المدينة جابريلا فيريا: (نريد مباني نظيفة منسقة بالزهور ونباتات الزينة في النوافذ، مع مساحات خضراء مرتبة وأشجار جميلة، ولقد أردنا تقديم نموذج بسيط، حيث قمنا بتزيين الشرفة الرئيسية لمبنى البلدية بأواني الزهور) وذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري أن مجلس مدينة بوخارست كان قد وافق هذا الأسبوع على قرار بتنظيم مسابقة لأجمل واجهة وشرفة وحديقة، وسيقوم المجلس لاحقاً بتشكيل لجنة مهمتها وضع القواعد والبنود والجوائز الخاصة بالمسابقة.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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