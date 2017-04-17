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رقم الخبر: 191409 تاريخ النشر: نيسان 17, 2017 الوقت: 15:31 الاقسام: منوعات  
أسمن رضيعة.. تزن 17 كغم وعمرها 8 أشهر!

أسمن رضيعة.. تزن 17 كغم وعمرها 8 أشهر!

تعيش رضيعة هندية أسوأ ما يمر بطفلة في عمرها؛ فلم يكد عمرها يتجاوز 8 أشهر، حتى أصبح وزنها نحو 17.2 كيلوغراماً؛ ما يجعلها تواجه صعوبة في التنفس وتصلُّبا في الجلد.

فبعد أن الرضيعة (تشاهات كومار) في ولاية بنجاب شمال الهند، كانت طبيعية الحجم وقت ولادتها؛ بدأت تكتسب وزنا زائدا عندما بلغت 4 أشهر، حتى أصبح وزنها مقاربا لوزن طفلة في الرابعة من العمر، نتيجة رغبتها المستمرة في تناول الطعام، ولا تزال تكتسب مزيدا من الوزن مع مرور الأيام.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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