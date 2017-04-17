ينكب الفنان البرازيلي ادواردو كوبرا على إنجاز «أكبر جدارية في العالم» بمساحة تقارب ستة آلاف متر مربع.

ويمكن رؤية العمل الضخم للفنان البالغ من العمر 41 عاماً على واجهة مصنع للشوكولاتة قرب طريق سريع في ساو باولو.

وبما أن هذا الجدار لم يكن كافياً، قرر التمدد إلى أجزاء أخرى من المبنى. وتمثل الجدارية شخصاً من السكان الأصليين في الأمازون يجدف في قارب محمل بالكاكاو في وسط بحيرة من الشوكولاتة.

وتمتد الجدارية على مساحة 5742 متراً مربعاً، وبذلك يحطم كوبرا رقمه القياسي الشخصي المسجل في موسوعة غينيس عن جدارية أنجزها في ريو دي جانيرو لمناسبة الألعاب الأولمبية للعام 2016. وقال «حتى لو كان الناس يقودون سياراتهم بسرعة تفوق 100 كيلومتر في الساعة، هم سيرون الرسالة على الجدار».