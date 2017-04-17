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رقم الخبر: 191402 تاريخ النشر: نيسان 17, 2017 الوقت: 15:14 الاقسام: منوعات  
عشاق تشارلي تشابلن يحتفلون بذكرى ميلاده الـ128

عشاق تشارلي تشابلن يحتفلون بذكرى ميلاده الـ128

ارتدى المئات من عشاق شارلي تشابلن زي شخصية المشرد الشهيرة (ترامب) التي كان يمثلها، واحتشدوا أمام منزل نجم أفلام السينما الصامتة في سويسرا للاحتفال بذكرى مولده المائة وثمانية وعشرين.

وقال متحف تشابلن العالمي الذي تم افتتاحه قبل عام، إن 662 شخصاً اعتمروا قبعة تشابلن المميزة وأمسكوا بعصي شبيهة بعصاه واجتمعوا الأحد في قصر مانوار دو بان في كورسييه - سور - فيفي على ضفاف بحيرة جنيف.

مانوار دو بان كان مسكن النجم تشارلي تشابلن حيث عاش السنوات الخمس والعشرين الأخيرة من عمره يربي أبناءه ويؤلف الموسيقى ويكتب سيناريوهات الأفلام، متذكرا إرثه الفني بعيداً عن وهج أضواء هوليوود، قبل أن يتوفى عام 1977.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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