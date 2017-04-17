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رقم الخبر: 191400 تاريخ النشر: نيسان 17, 2017 الوقت: 15:19 الاقسام: دوليات  
برلين: نحترم حق الأتراك في اتخاذ قرار بشأن دستور بلادهم

برلين: نحترم حق الأتراك في اتخاذ قرار بشأن دستور بلادهم

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الخارجية زيجمار جابرييل يوم الاثنين إن الحكومة الألمانية على علم بالنتيجة الأولية لاستفتاء أجري في تركيا وتحترم حق المواطنين الأتراك في اتخاذ قرار بشأن دستورهم.

وقال المسؤولان في بيان: تمت دعوة الشعب التركي للتصويت على تغيير في دستور تركيا. الحكومة الألمانية تابعت النتيجة الأولية للاستفتاء وتحترم حق المواطنين الأتراك في اتخاذ قرار بشأن صياغة دستورهم.

وأضافا: نتيجة الاستفتاء المتقاربة تظهر عمق الانقسام في المجتمع التركي وتعني أن القيادة التركية عليها وعلى الرئيس إردوغان ذاته مسؤولية كبيرة.

وقالت ميركل وجابرييل: إن الحكومة الألمانية تتوقع من الحكومة التركية أن تجري "حوارا محترما" مع كل أطياف المجتمع التركي وكل أطراف المشهد السياسي بعد حملة صعبة للترويج للاستفتاء.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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