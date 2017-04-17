قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الخارجية زيجمار جابرييل يوم الاثنين إن الحكومة الألمانية على علم بالنتيجة الأولية لاستفتاء أجري في تركيا وتحترم حق المواطنين الأتراك في اتخاذ قرار بشأن دستورهم.

وقال المسؤولان في بيان: تمت دعوة الشعب التركي للتصويت على تغيير في دستور تركيا. الحكومة الألمانية تابعت النتيجة الأولية للاستفتاء وتحترم حق المواطنين الأتراك في اتخاذ قرار بشأن صياغة دستورهم.

وأضافا: نتيجة الاستفتاء المتقاربة تظهر عمق الانقسام في المجتمع التركي وتعني أن القيادة التركية عليها وعلى الرئيس إردوغان ذاته مسؤولية كبيرة.

وقالت ميركل وجابرييل: إن الحكومة الألمانية تتوقع من الحكومة التركية أن تجري "حوارا محترما" مع كل أطياف المجتمع التركي وكل أطراف المشهد السياسي بعد حملة صعبة للترويج للاستفتاء.