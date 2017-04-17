منذ امتنعت أميركا عن الاشتراك الفعلي والمؤثر في اجتماعات استأنا وبعدها اجتماعات جنيف كان واضحا ان أحجامها مرده إلى شعور واضح لديها بحالة العجز نتيجة انتصارات الجيش العربي السوري في الأشهر الأخيرة والتي تكللت بالانتصار الاستراتيجي في حلب والذي أثمر مباشرة هيكلية أستانا التي صححت وجهة العملية السياسية في اتجاه مغاير لما ارادته أميركا ومعها معسكر العدوان على سورية.وتغيرت الأولويات ليكون الإرهاب ومواجهته هي الأولوية المطلقة لكل بحث في حين كان الإرهاب ولا يزال أداة العدوان الرئيسية التي يعول عليها معسكر العدوان.

لقد كانت أميركا بحاجة إلى صدمة تحدثها في الميدان السوري لتعيد التوزان اليه لمصلحتها وتضع حدا للأرجحية التي بلغتها سورية وحلفاؤها خلال الأشهر الستة الأخيرة،ولكن أميركا مع ترامب بدت وكأنها تنقلب على نفسها وتغير أهدافها التي فجرت العدوان على سورية لتحقيقها منذ ست سنوات، حيث ان ترامب عاب على إدارة أوباما أنشائها وتعهدها للمنظمات الإرهابية وتعهد بمحاربة الإرهاب متراجعا عما كان أوباما يلتزم به من عداء للحكومة السورية وعمل على أسقاطها ليسقط سورية في قبضته.وهنا كان تناقض بين ترامب المرشح ووعوده وبين الإدارة الأميركية المتجسدة بالمؤسسات والمعبر عنها بالدولة العميقة.تناقض انقلب إلى صراع خرج إلى العلن مع تحرك ترامب تجاه سورية الحركة التي كادت ان تصل على حد ما تناقله الأعلام إلى إقدام ترامب على الاتصال الهاتفي بالرئيس الأسد، بعد ان أكد على أولوية محاربة الإرهاب وليس للتعرض لنظام الحكم الذي يقوده الرئيس الأسد.

كانت مواقف ترامب صادمة للدولة الأميركية العميقة، صدمة لا تقل عما أحدثته في صفوف اتباعها وأدواتها من الإقليم إلى أوروبا خاصة إسرائيل وتركيا والسعودية وقطر وفرنسا وبريطانيا الدول منظومة العداء الشديد لسورية وشعبها.ولذلك تلاقت مواقف هذه الدول مع اتجاهات الدولة العميقة الأميركية فكان اختلاق مسرحية الكيمياوي في إدلب من اجل وضع حد للانقلاب الترامبي في سورية، مسرحية تقود إلى عهد متطور من العدوان العسكري المباشر بيد أميركية، عدوان يغير الاتجاه ويضع حدا لإندفاعة سورية في الميدان ومنعها من تحقيق إنجازات جديدة كما والضغط عليها لحملها على التنازل في السياسة.

ومن اجل ذلك عرضت السعودية -كما يردد الإعلام الأميركي - على ترامب تحمل كامل نفقات أي عمل عسكري يقوم به ضد سورية، وانخرطت المخابرات الإسرائيلية والتركية والسعودية ومعها القطرية في خطة وضعتها المخابرات البريطانية وبإشراف مباشر من المخابرات الأميركية، عملوا جميعا في خطة إنتاج المسرحية التي تختلق الذريعة للعدوان الأميركي على سورية، وكان الإعلام الممول خليجيا حاضرا للتسويق. ويمكن القول بأن الخطة تلك اقتضت ان يغرى ترامب بالصفقة التي ينال بها صفة الرئيس القوي القادر على اتخاذ القرار العسكري مقابل تراجعه عن وعوده الانتخابية والاستجابة للدولة العميقة لمواصلة سياسة العدوان على سورية وأبرمت الصفقة وانقلب ترامب على نفسه وكان العدوان على مطار الشعيرات العسكري قرب حمص فما الذي تحقق منه وما المرتقب من التداعيات؟

ان تقييم أي عمل عسكري يرتكز كما هو معروف على امرين يتقدم أحدهما على الآخر.

الأول: النجاح في تنفيذ العمل ميدانيا، والثاني وهو الأهم تحقيق العمل للأهداف المتوخاة منه. وهنا وبكل موضوعية نقول ان العدوان الصاروخي الأميركي فشل في تحقيق أهدافه ويمكن وصفه بالجريمة الخائبة أو العملية العسكرية الفاشلة للأسباب التالية:

من الناحية الميدانية نفذ العدوان بعمل صاروخي استهدف موقعا عسكريا ونحن نعلم ان القوة النارية التي يلجأ اليها الجيش يكون هدفها أسناد قوى أي وظيفة عملانية أو تدمير قوى ومصادر قدرات عسكرية أي وظيفة استراتيجية. وفي هذا الإطار نجد ان ليس لأميركا قوى برية تعمل في الميدان السوري قريبا من مطار الشعيرات لإسنادها اللهم ألا إذا كان الأسناد إسنادا بعيدا للقوى الإرهابية التي ما ان تحركت حتى تم احتوائها، أما استراتيجيا فيكفي ان نلفت إلى ان الطائرات نجت والمطار أعيد تشغيله في غضون 24 ساعة حتى نقول بفشل الضربة -العدوان.

أما من ناحية النتائج فإن المواقف الذي اتخذتها سورية من تأكيد على مواصلة الحرب على الإرهاب والمضي قدما في العمل على مسارات الميدان بفرعيها الناري والتصالحي ومسارات السياسة مع التمسك بكل قوة بالثوابت السورية الوطنية ان هذه المواقف تثبت بان العدوان لم يحقق أهدافه.أما عن ترامب وفوزه في لقب الرئيس القوي فإننا نترك للمتابع الاطلاع على ما يردده الإعلام الأميركي ليستنتج بأن ترامب حتى في هذا لم يحقق ما أراد لا بل خسر ما كان يتمتع به من قليل من مصداقية وثبات على المواقف.

ونأتي الآن إلى الخسائر وما سيترتب على العدوان من نتائج بعد التوصيف العسكري للعملية الأميركية فنجد:

من حيث طبيعة العدوان: لا يمكن ان ينازع رجل قانون في ان القصف الأميركي للمطار السوري يمثل عدوانا مكتمل الأوصاف على دولة ذات سيادة فهو نفذ دون تفويض من الأمم المتحدة ودون تحقق حالة الدفاع المشروع عن النفس.وان ما استند اليه من ذريعة مختلقة أنما هوة عذر واهي أضافت به أميركا إلى سجل التلفيقات الذي درجت عليها عدوانا جديدا يذكر بأكذوبة أسلحة الدمار الشامل في العراق.

أما في القصد العميق فيبدو ان العدوان نفذ ليكون فعلا اختباريا وجس نبض تترتب على ردود الفعل عليه القرارات الأميركية المستقبلية فان كانت النتائج وردود الفعل مناسبة للدولة العميقة العدوانية فأنها ستتخذ من العدوان منطلقا لأعمال عدوانية أوسع وابعد مدى وألا فأنها تكتفي بما فعلت وتدعي انه كان عملا محدودا لن يكرر. وهنا تكمن خشية عملاء وأدوات أميركا ومنهم تركيا التي أعلنت ان القصف سيكون هامشيا ان لم يستتبع بإجراءات أخرى.

ومن حيث التداعيات والخسائر العسكرية: لم يلحق العدوان في الجانب السوري ومعسكر الدفاع عن سورية خسائر بالحجم المطلوب ليكون مؤثرا على القدرات العسكرية المستعملة في العمليات العسكرية ضد الإرهاب ولن يوقف الاندفاعة السورية في الميدان وفي المقابل خسرت أميركا الكثير ميدانيا ويكفي ان نتوقف عند القرار الروسي بوقف العمل بمذكرة التفاهم لمنع الصدام الجوي بين الطيران والروسي والأميركي،ثم قرار روسيا بتعزيز منظومة الدفاع الجوي السوري ومنظومة الحرب الإلكترونية وما يستتبعه من تقييد لحركة الطيران الأميركي في سورية.

ستتوقف أميركا كثيرا عند الأداء الميداني السوري –الروسي وهنا نلفت إلى سؤال روسيا عن الصواريخ الـ 36 التي انطلقت من البوارج الأميركية ولم تصل إلى الهدف،وسيكون أثر صورة الطائرة الحربية السورية التي أقلعت من مطار الشعيرات في اليوم التالي للعدوان سيكون أثرها النفسي اقوى من مجموع الصواريخ 59 التي أطلقت عدوانا على سورية.

أما سياسيا فقد كان العدوان مناسبة ملائمة لروسيا في مجلس الأمن ليعلن مندوبها صراحة ان نظام الأحادي القطبي ولى وان العالم بات محكوما بنظام جديد قائم عل التعددية القطبية،وهو إعلان عملت أميركا ربع قرن حتى لا تسمع به فكان عدوانها على سورية مناسبة لإعلانها وهنا يصح قولنا الذي أطلقناه في العام الأول للعدوان الكوني على سورية حيث ترقبنا ان يولد النظام العالمي الجديد من الرحم السوري.

وأخيرا وعلى صعيد التحالف فلن تكون أميركا مسرورة بمواقف بعض الدول الغربية ومنها المانيا وبلجيكا التي أعلنت انسحاب طائراتها من التحالف الدولي الأميركي في سورية والعراق وان المال العربي والمواقف الخسيسة لأنظمة عربية عميلة لن تعوض لأميركا خسائرها من الطبيعة العسكرية والمعنوية والاستراتيجية.

يبقى ان نشير إلى ان الضحية الرئيسية للعدوان الأميركي هي العملية السياسية بالفهم الأميركي والتي لن تكون إذا تمت العودة اليها بعد شهرين أو أكثر من التصعيد القادم كما تشتهي أميركا ولذلك قد لا نرى استئناف قريب لها لأن أميركا لن تجد مبررا لها للعودة إلى جنيف طالما ان العدوان لم يتغير لصالحها.

لقد اختلقت الدولة العميقة في أميركا أكذوبة أوقعت بها ترامب وجعلته ينقلب على ذاته فخسرها ولم تربح الدولة العميقة ما أرادت وجاء العدوان بمثابة الجريمة الخائبة التي قد تفرض على أميركا مراجعة الموقف وإجراء تقدير جديد اذا أرادت تجنب مزيد من الخسائر، أما الإمعان في سياسة العدوان والمكابرة والتوجه إلى التصعيد الميداني وتنفيذ ما بات يلمح اليه إعلام العدوان من سعي أميركي قريب لإقامة المنطقة الآمنة في درعا والجولان بقيادة أميركية بريطانية إسرائيلية وإدارة اردنية أو منطقة آمنة في إدلب بقيادة أميركية وإدارة تركية مترافقا مع حظر جوي كما يروجون فإنه أحلام ستتكسر على صخور معسكر الدفاع عن سورية وتحت اقدام الجيش العربي السوري وحلفائه . ويجب ان يقر الجميع ان العدوان أعطى نتائج عكسية ارتدت على أصحابه خسارات مؤكدة.