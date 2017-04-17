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رقم الخبر: 191362 تاريخ النشر: نيسان 16, 2017 الوقت: 20:01 الاقسام: عربيات  
الصومال.. مقتل مسلحين أثناء اطلاقهما قذائف "مورتر" في مقديشو

الصومال.. مقتل مسلحين أثناء اطلاقهما قذائف "مورتر" في مقديشو

قالت الشرطة الصومالية، ومسؤولون، إن رجلين قتلا في العاصمة مقديشو، بعد أن شوهدا وهما يطلقان قذائف "مورتر" استهدفت فيما يبدو المطار الدولي، الأحد.

وتقع مقار عدد من وكالات الأمم المتحدة، وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، وسفارات، في المطار، شديد التحصين.

وقال عبد الفتاح عمر هالاني، المتحدث باسم رئيس بلدية مقديشو، إن مسلحين كانا يطلقان قذائف "مورتر"، قتلا ثم انفجرت سيارتهما.

وقال محمد نور - وهو ضابط شرطة برتبة رائد - إنهما اشتبكا مع الشرطة عند اكتشاف أمرهما لذا قتلا بالرصاص، فيما شاهد مصور من "رويترز"، القتيلين وسيارتهما المحترقة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من حركة الشباب المتشددة، التي تشن معظم التفجيرات وهجمات "المورتر" بمقديشو.

وتسعى الحركة التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة، للإطاحة بالحكومة الصومالية، وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة.

 

 

 
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مصدر الخبر: مقديشو/وكالات
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