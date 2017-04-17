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رقم الخبر: 191361 تاريخ النشر: نيسان 16, 2017 الوقت: 19:53 الاقسام: عربيات  
مصر.. حبس" متورطين" في تفجير كنيستي مار جرجس والمرقسية

مصر.. حبس" متورطين" في تفجير كنيستي مار جرجس والمرقسية

أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر بحبس 3 أشخاص على خلفية التورط في الهجومين الذين استهدفا كنيستي مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية والهجوم على حاجز عسكري في النقب بالوادي الجديد.

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قد أعلنت إلقاء القبض على المتهمين، مشيرة إلى أنهم كوادر ببؤرة إرهابية يعتنق عناصرها الأفكار التكفيرية وتلقى أعضاؤها تدريبات عسكرية على استخدام السلاح وتصنيع العبوات المتفجرة.

يشار إلى ان عشرات الأشخاص قتلوا في هجومين انتحاريين استهدفا كنيستي مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية خلال احتفالات "أحد السعف" الأسبوع الماضي.

وفي سياق آخر لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون، في حادث انفجار خط لنقل المواد البترولية قرب شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس شرقي القاهرة.

وأكد مصدر أمني أن سبب الحادث اصطدام أحدى الشاحنات التابعة لمرفق الصرف الصحي، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن قامت بتوقيف السائق المتسبب في الحادث.

 

 
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مصدر الخبر: القاهرة/وكالات
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