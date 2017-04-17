لأول مرة في العالم العربي تم تعيين رولا سليمان كأول إمرأة قسيسة، رسميا في سوريا ولبنان والشرق الأوسط كله، حسبما أفادت روسيا اليوم.

وصدر هذا القرار بعد أن "وافق السينودس الإنجيلي الوطني في سوريا ولبنان على رسامة الخادمة رولا سليمان قسيسة راعية لكنيسة طرابلس في لبنان، بعد طلب الكنيسة رسامتها"، وبهذا الإعلان، تكون سليمان أول قسيسة إنجيلية.

والسينودس الإنجيلي الوطني في سوريا ولبنان، هو مجمع الأساقفة المسيحيين، الذي يتم داخله تعيين أو إقالة رجال دين، وإصدار أمور دينية أخرى.

وخطوة تعيين "سليمان" هي الأولى في الشرق الأوسط لدى الكنائس المسيحية المتنوعة، إذ لم يسبق أن تبوأت امرأة عربية منصبا دينيا كهذا، وهو المنصب الأعلى في الكنيسة الإنجيلية، حيث لا تراتب كهنوتي كما في سائر الكنائس الكاثوليكية أو الأرثوذكسية، بل تراتب إداري تنظيمي فقط.