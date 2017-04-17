سقط أكثر من 10 قتلى ومصابين من تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية التابعة له خلال عمليات الجيش السوري على تجمعاتهم وتحصيناتهم في منطقة درعا البلد.

وأفاد مصدر عسكري الاحد في تصريح لـ سانا بأن وحدات من الجيش نفذت رمايات نارية على تحصينات ونقاط تحصن إرهابيي جبهة النصرة “جنوب حي المنشية ومحيط بناء كتاكيت ودوار المصري وطريق السد وشمال بناء سجاد صيدا في منطقة درعا البلد”.

وبين المصدر أن الرمايات أسفرت عن “مقتل وإصابة أكثر من 10 إرهابيين وتدمير أحد مقراتهم وسيارة ومدفع هاون ومربض مدفع”.

ودمرت وحدات من الجيش السبت دشم رشاشات وعربات مزودة برشاشات متنوعة لتنظيم جبهة النصرة وقضت على عدد من إرهابييه في درعا البلد وبلدة النعيمة.

وتنتشر في منطقة درعا البلد وريف المحافظة مجموعات إرهابية ينضوي معظمها تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة ويعتدون بشكل متكرر على الأهالي في الأحياء والمناطق السكنية بالقذائف المتنوعة التي يذهب ضحيتها العشرات معظمهم من النساء والأطفال.

من جهة اخرى استشهد ثلاثة مدنيين وأصيب 11 آخرون بسقوط قذائف صاروخية، أمس الأحد، على حي هرابش المحاصر بمدينة دير الزور شرقي سوريا.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء السورية "سانا"، في دير الزور بأن إرهابيين أطلقوا عددا من القذائف الصاروخية على منازل الأهالي في حي هرابش الذي يحاصره إرهابيو تنظيم "داعش" ما تسبب بارتقاء 3 شهداء وإصابة 11 شخصا بجروح معظمهم من الأطفال والنساء.

وأكد معاون مدير الصحة بدير الزور أكرم الجوري أنه من بين الجرحى امرأة حالتها حرجة وقد أجريت لها عملية جراحية في حين تم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين في النقطة الطبية الوحيدة في حي هرابش.

ويحاصر تنظيم "داعش" الإرهابي حي هرابش وعدداً من الأحياء في الجهة الشرقية من مدينة دير الزور التي يقطنها نحو 1300 عائلة منذ أكثر من 3 أشهر بعد قطع إرهابيي "داعش" الطريق الواصل بينها وبين باقي أحياء المدينة، وتلقي حوامات الجيش السوري الأدوية للنقطة الطبية في الحي والأغذية بصورة شبه يومية للتخفيف من آثار الحصار على الأهالي.

وأصيب 29 شخصا بجروح بينهم حالات خطرة السبت جراء قصف إرهابيي تنظيم "داعش" بالقذائف الصاروخية والقنابل حيي القصور والجورة بمدينة دير الزور.

كما أعلن التلفزيون السوري عن إصابات في صفوف المدنيين جراء سقوط عدة قذائف صاروخية مصدرها المجموعات المسلحة على محيط ساحة الأمويين بدمشق.