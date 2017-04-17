قتل 11 جنديا سعوديا الأحد، في عملية عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنا خلالها من تدمير آليتين للجيش السعودي في جيزان.

وأفاد مصدر عسكري لـــ"المسيرة نت" أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية عسكرية نوعية في موقع حبس العسكري وتمكنوا خلالها من تدمير آليتين للجيش السعودي بعبوتين ناسفتين، ما أدى إلى مصرع 11 عسكريًا سعوديًا كانوا على متنهما.

يذكر أن صاروخية الجيش واللجان الشعبية استهدفت السبت، تجمعات للجيش السعودي مخلفة قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي وتدمير طقم عسكري في منطقة العطايا الوسطى في جيزان.

كما قنصت وحدة القناصة في الجيش اليمني واللجان الشعبية السبت، 3 جنود سعوديين في نجران.

وأوضح مصدر عسكري، بأن القناصة قنصت جنديا في موقع الشرفة وآخر في موقع الفواز وثالث في موقع المخروق.

وكانت وحدة القناصة قنصت جنديا في موقع المعنق بجيزان يوم السبت، وجنديان الجمعة في موقع العبادي والكرس، ليبلغ عدد الجنود الذين تم قنصهم في أقل من 24 ساعة إلى ستة جنود سعوديين.

يشار إلى أن عمليات وحدة القناصة في الجيش اليمني واللجان الشعبية طالت 120 جنديا سعوديا في الربع الأول من 2017 في جبهات جيزان وعسير ونجران.

وعلى المستوى الأمني أقرت المحكمة الجزائية الابتدائية برئاسة القاضي عبده راجح، الأحد، تمكين المدعين بالحقوق الشخصية من تقديم دعواهم إلى المحكمة، وتأجيل جلسات محاكمة المتهمين في الخلايا الإرهابية التابعة لحزب الإصلاح الى ما بعد الإجازة القضائية.

وشهدت الجلسة الثالثة من المحاكمة انسحابا استعراضيا لهيئة الدفاع عن المتهمين ماعدا محامي أحد المتهمين، وتقديم اعتراضات غير قانونية وارتكاب فعل غير قانوني بالتواصل مع المتهمين بغية تعطيل سير المحاكمة.

وواصلت المحكمة في جلسة الأحد الاستماع إلى الأدلة المقدمة من النيابة والاستماع لإفادات المتهمين المسجلة بالصوت والصورة، كما أقرت انضمام عدد من المجني عليهم في جرائم الخلية إلى الإدعاء بالحق الخاص.

وتورطت الخلية المنظورة قضيتها أمام المحكمة في عددٍ من العمليات الإجرامية، شملت اغتيالات وتفجير عبوات ناسفة ورصد إحداثيات لمؤسسات ومنشآت حكومية ومدنية وإرسالها لطيران العدوان.