* الخارجية العراقية تستدعي القائم بالاعمال الاردني لدى بغداد * داعش يعدم مسؤول مفارزه وسبعه من عناصره بأيمن الموصل * داعش يحتجز حوالي 3500 إيزيدي منذ عام 2014 * عودة أكثر من 3 الاف اسرة لمناطق سكناها في صلاح الدين

بغداد/نافع الكعبي - أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، الأحد، عن تقدم قواته 200 متر باتجاه المدينة القديمة في الموصل، مبيناً أن الشرطة الاتحادية فرضت سيطرتها على المنطقة المحيطة بالمنارة الحدباء.

وقال جودت في بيان: إن قطعات من الشرطة الاتحادية اندفعت فجر الاحد بعملية التفاف مباغتة من منطقة قضيب البان باتجاه المدينة القديمة وتوغلت 200م، والعدو تقهقر وعناصره انهزموا من المحور".

وأشار جودت إلى أن "قناصة الشرطة الاتحادية تمركزت على أسطح المباني وفرضت سيطرتها على المنطفة المحيطة بالحدباء لاستهداف العجلات المشبوهة والاشخاص المسلحين".

وعلى صعيد متصل، اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، عن قتل قيادي بتنظيم "داعش" والسيطرة على شبكة انفاق محصنة ضد الصواريخ في احياء الموصل القديمة.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان: إن قواتنا قتلت الارهابي القيادي محمود علي محمود مطر الحديدي اثر اشتباكات مع الدواعش في الموصل القديمة".

واضاف جودت: إن القوات سيطرت على شبكة انفاق للتنظيم جنوب المدينة القديمة محصنة ضد الهجمات الصاروخية والقنابل الثقيلة وتستخدم مقرا بديلا للقيادات الميدانية".

* القوات الأمنية تحكم الطوق حول الموصل القديمة بالكامل

في غضون ذلك، أكدت قيادة العمليات المشتركة، الاحد، إن القوات الأمنية المتمثلة بالشرطة الاتحادية قوات الرد السريع تمكنت من تطويق مدينة وأحياء الموصل القديمة بالكامل.

المتحدث الرسمي للقيادة العميد يحيى رسول وفي حديث لـ"الاتجاه برس" قال: إن قطعات الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع طوقت مدينة الموصل القديمة واحياءها بالكامل وقطعت طرق الامداد التي كان يعتمد عليها عناصر داعش الارهابي من مناطق الزنجلي و17 تموز وهي مستمرة بعملية التوغل داخل الموصل القديمة , مبينا ان المسافة قريبة وقليلة جدا بين القطعات الامنية ومنارة الحدباء وجامع النوري هناك.

واضاف: القطعات العسكرية مستمرة في عملية استهداف عناصر داعش وقريبا ستزف بشرى تحرير وتطهير المنطقة القديمة وبما فيها جامع النوري ومنارة الحدباء, مشيرا الى ان القوات الامنية حررت عدة مناطق في الساحل الايمن اهمها حي الابار وقرية شويسة وتل عصفور وفرضت السيطرة على الضفة الجنوبية لنهر دجلة وكذلك حررت قرية حليلة وادامت التماس مع مناطق شمال الساحل الايمن والسيطرة على بوابة الشام التي تعد المدخل الغربي لايمن الموصل.

* داعش يعدم مسؤول مفارزه بأيمن الموصل وسبعه من عناصره

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر محلي ب‍الموصل، الأحد، بأن "داعش" أعدم 8 من عناصره الأمنيين في المدينة بينهم مسؤول المفارز الأمنية في الساحل الأيمن بتهمة تسريب معلومات الى القوات الأمنية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز: إن تنظيم داعش أقدم على إعدام 8 من عناصره الأمنيين رميا بالرصاص بينهم المدعو أبو عبد الرحمن الحيالي مسؤول المفارز الأمنية في الساحل الأيمن لمدينة الموصل وذلك بتهمة تسريب معلومات الى القوات الأمنية"، مبينا أن "ذلك جاء بعد تلقي التنظيم ضربة جوية من قبل طيران القوة الجوية استهدفت تجمعا لقياداته في احد المنازل بالساحل الأيمن لمدينة الموصل".

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: إن ما يسمى بالمحكمة الشرعية التابعة للتنظيم أصدرت حكماً بإعدامهم بتهمة الخيانة، وان عملية الإعدام قام بها التنظيم أمام جمع من عناصره لنشر الرعب بينهم".

* مقتل 9 دواعش بقصف للتحالف الدولي في الأنبار

من جهة أخرى، قال اللواء الركن قاسم المحمدي، قائد عمليات الجزيرة (إحدى تشكيلات الجيش العراقي)، في محافظة الأنبار (غرب): إن تسعة إرهابيين من عناصر تنظيم داعش، قتلوا، في قصف جوي للتحالف الدولي بالمحافظة”.وفي حديث للأناضول، أوضح المحمدي، أن “طيران التحالف قصف تجمعًا للإرهابيين في منطقة الريحانة بقضاء (عنه) -210 كم غرب الرمادي عاصمة المحافظة-، أسفر عن مقتل تسعة إرهابيين من التنظيم”.

وأضاف المحمدي:أن طيران التحالف قصف أيضا أربع عجلات للتنظيم جنوب غرب مدينة (راوه) مركز قضاء (راوه) – 230 كم غرب الرمادي-، وأسفر عن تدميرها وقتل جميع الإرهابيين بداخلها (لم يذكر عددهم)”. وبين المحمدي، أن “القصف جاء تمهيدا لعمليات عسكرية تستعد لها القوات الأمنية العراقية والعشائر بدعم من التحالف الدولي وطيران القوة الجوية العراقية لتحرير مدن (عنه) و(راوه) و(القائم) غربي الأنبار من سيطرة داعش”.

وفي الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، استشهاد آمر (قائد) فوج بالجيش العراقي بمعارك في مدينة الموصل.

وقالت خلية الإعلام الحربي (التابعة للدفاع) في بيان مكتوب إن “آمر الفوج الثالث في اللواء 91 بالجيش العقيد صلاح حسن سلمان استشهد خلال معارك بالمدينة القديمة غربي الموصل”.

من جانبه، قال الملازم في الجيش أول نايف الزبيدي للأناضول إن “ضابطًا برتبة ملازم أول في الشرطة الاتحادية استشهد بمعارك المدينة القديمة”.

وأضاف الزبيدي: إن معارك عنيفة دارت في المدينة القديمة، حتى الساعة 13:30 تغ، بين الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع من جهة، وعناصر داعش من جهة أخرى”.

* داعش يحتجز حوالي 3500 إيزيدي منذ عام 2014

أكد مسؤول حكومي إيزيدي في إقليم كردستان، أن" تنظيم داعش ما زال يحتجز 3454 مدنيا إيزيديا منذ اختطافهم، عند استيلائه على مدينة سنجار في آب/ أغسطس 2014.

وقال خيري بوزاني مدير عام الشؤون الإيزيدية في وزارة أوقاف إقليم كردستان لوكالة الأنباء الألمانية إن “تنظيم داعش اختطف 6417 مواطنا إيزيديا بينهم 3547 امرأة في مدينة سنجار منذ آب/ أغسطس 2014 “.

وأضاف بوزاني “ان عدد الناجين من قبضة داعش بلغ 2963 شخصا بينهم 1070 امرأة و1571 طفلا”، موضحا أن عدد الذين ما زالوا في قبضة التنظيم هو 3454 شخصا”.

وأشار إلى أن “عدد الإيزيديين في العراق كان نحو 550 ألف نسمة، وعدد النازحين نحو 360 ألف نازح، وعدد القتلى بأيدي داعش 1293 فيما بلغ عدد الأيتام بسبب سيطرة داعش على مناطق الإيزيدية 1759 يتيما من ناحية الأب و407 من ناحية الأم، و359 طفل من ناحية الأبوين”.

* خبير امني: وجود المدنيين في ايمن الموصل يصعب مهمة القوات الامنية

قال الخبير الامني عبد الكريم خلف، الاحد، ان تواجد المدنيين في ايمن الموصل يصعب مهمة القوات الامنية التي تتبع تكيتكا عسكريا من اجل التقدم وتحرير المناطق من داعش.

خلف وفي حديث لـ"الاتجاه برس" اوضح ان عملية التقدم في مناطق ايمن الموصل والتي تشهد تواجد للمدنيين يتم وفق تكتيك عسكري يلائم مرحلة جديدة من مراحل المعركة التي تشهد مراحل متقدمة ووصلت الى نهاياتها, مبينا ان القوات الامنية تمر امام اصعب مرحلة نظرا لوجود مناطق مكتظة بالسكان وتعقيدات جغرافية في الاحياء التي ضمن محور الشرطة الاتحادية قوات الرد السريع خصوصا.

واضاف: الان حان الوقت لتغيير تلك التكتيكات من اجل عبور حاجز منطقتي الموصل القديمة والزنجيلي , مشيرا الى ان التحديدات التي وضعتها القيادات العليا بضرورة تجنب وقوع اصابات بالغة بين صفوف المدنيين امر لا مفر منه يحتاج الى تغيير نوعي باستخدام آليات جديدة حتى وان اضطرت الى عزل تلك المناطق والعودة لها لاحقا.

واكد الخبير الامني ان التسريبات تشير الى ان عملية حسم المعركة في ايمن الموصل ستكون قريبة جدا , لافتا الى ان داعش محاصر من جميع الاتجاهات والضربات الاستباقية من شأنها ان تستنزف العدو اكثر وتضعف من دفاعات وامكانيات داعش الى اكبر قدر ممكن.

* عودة أكثر من 3 الاف اسرة لمناطق سكناها في صلاح الدين

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين فرع محافظة صلاح الدين، الاحد، عن تسجيل أكثر من ثلاثة الآف أسرة عائدة إلى الاقضية والنواحي المحررة بالمحافظة.

وقال مدير قسم المحافظات الشمالية في دائرة شؤون الفروع بالوزارة في حديث صحافي: إن وزارة الهجرة والمهجرين فرع محافظة صلاح الدين سجلت 3,397 أسرة عائدة إلى اقضية ونواحي المحافظة المحررة في الدور والضلوعية ودجلة والمعتصم والعلم ويثرب والاسحاقي عبر مراكز تسجيل العودة التابعة لفرع الوزارة".

* انفجار عبوة لاصقة جنوبي بغداد

أفاد مصدر في الشرطة، بأن عنصراً بالحشد العشائري قتل بانفجار عبوة لاصقة جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز: إن عبوة لاصقة مثبتة أسفل سيارة مدنية يستقلها عنصر بالحشد العشائري انفجرت، لدى مروره بمنطقة صدر اليوسفية جنوبي بغداد، ما أسفر عن مقتله في الحال".

كما شهدت بغداد،إصابة خمسة أشخاص من عائلة واحدة بينهم امرأة بسقوط قذيفة هاون قرب منزلهم في منطقة احمد السهيل جنوبي بغداد.

* الخارجية العراقية تستدعي القائم بالاعمال الاردني لدى بغداد

وفي سياق آخر اعلنت وزارة الخارجية العراقية، الاحد، عن استدعاء القائم بالاعمال الاردني لدى بغداد على خلفية "تجاوزات" بحق رموز وشخصيات دينية ووطنية عراقية .

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية احمد جمال في بيان ، إن "وزارة الخارجية قرّرت استدعاء القائم بالاعمال الاردني لدى بغداد على خلفية التجاوزات التي حصلت بحق الرموز والشخصيات الدينية والوطنية العراقية".

وكانت عضو في مجلس النواب العراقي قالت، السبت 16 نيسان 2017، إن مجموعة اردنيين قاموا بـ"الاساءة" الى صور المرجعية الدينية ورموز وطنية من بينها نوري المالكي، و دعت الى قطع العلاقات مع الاردن اذا لم تعتذر عن ذلك.