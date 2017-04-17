واشار رئيس المركز الدولي وشؤون المعاهدات في منظمة حماية البيئة مجيد شفيع بور خلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش المؤتمر الدولي لتحسين و ارتقاء مستوى البيئة في مدينة كربلاء ، اشار الى بروز هذه الظاهرة في مدينتي كربلاء و النجف المقدستين و بالقرب من الحدود المشتركة مع ايران .

واوضح انه اجرى محادثات مع مسؤولي مدينة كربلاء المقدسة حول كيفية مكافحة ظاهرة الغبار و الاتربة من الناحية العلمية، حيث قرر الجانبان تأسيس مركز للتعليم و الابحاث في كربلاء المقدسة على ارض تبلغ مساحتها 200 هكتار بهدف مكافحة هذه الظاهرة.

يذكر ان المؤتمر الدولي الثاني للارتقاء بمستوى البيئة عقد السبت في العراق بمشاركة خبراء ومسؤولي عدد من دول الجوار بما فيها ايران.





