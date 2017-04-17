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|رقم الخبر: 191353
|تاريخ النشر: نيسان 16, 2017
|الوقت: 18:26
|الاقسام: علوم و تکنولوجیا
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ازدياد أعداد العلماء الايرانيين البارزين على المستوى الدولي بنسبة 40 بالمائة
اعلن مساعد وزير العلوم والابحاث والتقنية الايراني محمد روشن عن ازدياد عدد العلماء الايرانيين البارزين على المستوى الدولي بنسبة 40 بالمئة وقال ان عدد هولاء العلماء ارتفع من 173 عالما الى 208 علماء.
وقدم محمد روشن تقييما حول مستوى النمو العلمي للبلاد خلال الاعوام الاخيرة قائلا ان ايران احتلت المرتبة ال25 في سرعة النمو العملي في العالم بشأن انتاج المقالات العلمية في العام 2013 بينما تحتل حاليا المرتبة الاولى في العالم بفضل جهود علمائها.
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