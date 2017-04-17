ازدياد أعداد العلماء الايرانيين البارزين على المستوى الدولي بنسبة 40 بالمائة اعلن مساعد وزير العلوم والابحاث والتقنية الايراني محمد روشن عن ازدياد عدد العلماء الايرانيين البارزين على المستوى الدولي بنسبة 40 بالمئة وقال ان عدد هولاء العلماء ارتفع من 173 عالما الى 208 علماء.