وافادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء ان اللواء صالحي قال في نداء وجهه بمناسبة حلول يوم الجيش الايراني، ان جيش الجمهورية الاسلامية الايراني يحظى بالروح المعنوية العميقة والروح الجهادية والثورية، وبوحدته وانسجامه وتنسيقه مع باقي القوات المسلحة وتجاربه القيمة اثناء سنوات الدفاع المقدس الثمانية وباقي سوح الدفاع عن الوطن والنظام الاسلامي يعتبر اليوم الحصن المنيع للنظام الاسلامي المقدس تحت قيادة الولي الفقيه والقائد العام للقوات المسلحة الامام الخامنئي حفظه الله عزوجل، وان هذا الجيش يسير اليوم في درب تعزيز القوة الدفاعية والرادعة للبلاد ويصيب اعداء الثورة والشعب الايراني باليأس والاحباط وهو يتواجد اليوم خارج الحدود الايرانية وفي أعالي البحار رغم تهديدات الاطراف الاجنبية من اجل تأمين المصالح الوطنية وهو في اعلى مستوى من الجاهزية الى جانب باقي صنوف القوات المسلحة للمواجهة الحاسمة مع اية مغامرات يقوم بها ضامرو السوء ضد ايران الاسلامية بحول الله عزوجل وقوته.

