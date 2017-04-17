بالفيديو.. جريمة حرب منظمة وإرهاب دولي بحق قوافل كفريا والفوعة ارتقى عدد كبير من الشهداء وأصيب عشرات المدنيين من بينهم نساء و أطفال نتيجة تفجير إرهابي بسيارة مفخخة استهدف منطقة تجمع الحافلات التي تنقل أهالي بلدتي كفريا والفوعة في منطقة الراشدين غرب حلب.