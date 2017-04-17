  • الإثنين ٢٠ رجب ١٤٣٨
  • الإثنين , أبريل 17, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 191351 تاريخ النشر: نيسان 16, 2017 الوقت: 18:20 الاقسام: الوسائط المتعددة  
بالفيديو.. جريمة حرب منظمة وإرهاب دولي بحق قوافل كفريا والفوعة

بالفيديو.. جريمة حرب منظمة وإرهاب دولي بحق قوافل كفريا والفوعة

ارتقى عدد كبير من الشهداء وأصيب عشرات المدنيين من بينهم نساء و أطفال نتيجة تفجير إرهابي بسيارة مفخخة استهدف منطقة تجمع الحافلات التي تنقل أهالي بلدتي كفريا والفوعة في منطقة الراشدين غرب حلب.

ارتقى عدد كبير من الشهداء وأصيب عشرات المدنيين من بينهم نساء و أطفال نتيجة تفجير إرهابي بسيارة مفخخة استهدف منطقة تجمع الحافلات التي تنقل أهالي بلدتي كفريا والفوعة في منطقة الراشدين غرب حلب. وأفادت وسائل الاعلام أن عدد الشهداء والجرحى تخطى الـ 220.

 

الارهاب يستهدف قوافل كفريا والفوعة
downloadتحميل
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/8797 sec