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|رقم الخبر: 191351
|تاريخ النشر: نيسان 16, 2017
|الوقت: 18:20
|الاقسام: الوسائط المتعددة
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بالفيديو.. جريمة حرب منظمة وإرهاب دولي بحق قوافل كفريا والفوعة
ارتقى عدد كبير من الشهداء وأصيب عشرات المدنيين من بينهم نساء و أطفال نتيجة تفجير إرهابي بسيارة مفخخة استهدف منطقة تجمع الحافلات التي تنقل أهالي بلدتي كفريا والفوعة في منطقة الراشدين غرب حلب.
ارتقى عدد كبير من الشهداء وأصيب عشرات المدنيين من بينهم نساء و أطفال نتيجة تفجير إرهابي بسيارة مفخخة استهدف منطقة تجمع الحافلات التي تنقل أهالي بلدتي كفريا والفوعة في منطقة الراشدين غرب حلب. وأفادت وسائل الاعلام أن عدد الشهداء والجرحى تخطى الـ 220.
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