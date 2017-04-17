اكد سفير ايران لدى الكويت علي رضا عنايتي، أن الزيارة التي قام بها الرئيس حسن روحاني الى الكويت وعمان (فبراير/شباط 2017)، أكبر دليل على رغبة ايران في تقوية وتطوير علاقتها مع دول الجوار.

وأشار السفير عنايتي في تصريح للصحافيين على هامش مأدبة غداء أقامها لإعلاميين في الكويت إلى أن الاتصال الذي أجراه وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مع نظيره الشيخ صباح الخالد يأتي في إطار حرص ايران على التشاور الدائم مع الكويت بين الحين والآخر، لافتا إلى ان الحوار والتشاور الدائم وتبادل الرؤى والافكار هو ما يحتاجه الاقليم لانه استحقاق يؤمن للاقليم مصالحه، وايران حريصة على الاستماع الى آراء دول الجوار.

ووصف الاتفاق مع السلطات السعودية على تنظيم حج الايرانيين بـ الخطوة المباركة، مؤكدا أهمية الحج كشعيرة أساسية للمسلمين على اختلاف مشاربهم.

وذكر أن «المفاوضات مع الجانب السعودي اسفرت عن عودة الحجاج الايرانيين والعمل القنصلي، مؤكدا فعالية الحوار بين الجانبين في هذا الصدد، معتبرا اياه نموذجا ناجحا يمكن تطبيقه على قضايا اخرى سياسية، واقتصادية، وأمنية وثقافية، موضحا أن هذه التجربة تضاف الى تجربتين أخريين اثبت الحوار نجاحه في حلهما وهما قضية لبنان وقضية النفط.

وعن توجس دول الخليج الفارسي من تغير الضمانات الايرانية للحوار الاستراتيجي بتغير الرئيس في الانتخابات المقبلة، اكد السفير عنايتي أن ايران دولة مؤسسات يحكمها الدستور، وحرصها على مبدأ الحوار لا يرتبط بتغير الحكومات وعلينا ألا نستبق الاحداث في ما يتعلق بهوية الرئيس القادم التي تحددها صناديق الاقتراع.

وفي ما يخص عودة السفير الكويتي لايران، اوضح عنايتي أن هذا الامر بيد السلطات الكويتية، مشيرا الى التواصل المستمر مع وزارة الخارجية الكويتية التي تقوم بتسهيل مهام السفارة.

وبخصوص وجود اي بوادر لعودة انعقاد اللجنة المشتركة واللجنة السياسية بين البلدين، أكد اهمية انعقاد هذه اللجان باعتبارها آليات لاستمرار التشاور بين البلدين، موضحا استعداد بلاده لعقدها ومشيدا بدور وسائل الاعلام الكويتية في دعم العلاقات الثنائية.



