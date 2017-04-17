أصدر قائد الثورة الاسلامية بيانا اعرب فيه عن مواساته بضحايا كارثة السيول التي اجتاحت اربع محافظات في شمال غرب البلاد، مؤكدا على ضرورة قيام المسؤولين بالإسراع في إيصال المساعدات للمنكوبين والتخفيف عن معاناتهم.

واعتبر قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي، حادثة وقوع السيول في محافظات آذربايجان الشرقية وآذربايجان الغربية وكردستان واردبيل والتي ادت الى مصرع عدد من المواطنين والحاق خسائر مادية فادحة، بأنها حادثة مؤلمة ومأساوية ، معربا عن مواساته وتعاطفه مع ذوي الضحايا والمصابين ، وسائلا الباري تعالى ان يلهم ذويهم الصبر والسلوان والرحمة والمغفرة للضحايا.

واكد سماحته ان المهمة العاجلة للمسؤولين المعنيين، تتمثل في ايصال المساعدات الى المنكوبين والتخفيف من معاناتهم ومحنتهم ، مشددا على ضرورة عدم التلكؤ والتقاعس في اداء هذا الواجب.

من جانبه اكد رئيس الجمهورية الشيخ حسن روحاني في اتصالات هاتفية منفصلة مع كل من محافظي آذربايجان الشرقية والغربية واردبيل (شمال غرب البلاد)، وايضا وزير الطاقة، اكد على توظيف كافة الامكانيات بما فيها تعاون المحافظات المجاورة للتعجيل في ايصال المساعدات الى المنكوبين والمصابين اثر الفيضانات التي اجتاحت هذه المحافظات.

من جانبهم، قدم كل من محافظي آذربايجان الشرقية اسماعيل جبارزادة واذربايجان الغربية قربانعلي سعادت، واردبيل مجيد خدابخش، خلال اتصالاتهم الهاتفية مع الرئيس روحاني، قدموا تقريرا حول اخر المستجدات الخاصة بوضعية المنكوبين في هذه المحافظات فضلا عن الاجراءات المتخذة بهذا الخصوص.

وكان الرئيس روحاني قد اوفد وزير الطاقة حميد جيت جيان على رأس وفد ضم مساعدي وزراء الداخلية والصحة والطرق، الى جانب مساعد رئيس جمعية الهلال الاحمر الايرانية، لزيارة المناطق المتضررة في المحافظات الثلاث والاطلاع على اخر المستجدات بشأن عمليات الامداد وايصال المساعدات الى منكوبي السيول.

من ناحيته اعلن مساعد وزير الداخلية رئيس منظمة ادارة الازمة في الجمهورية الاسلامية الايرانية اسماعيل نجار بان عدد ضحايا السيول في محافظة اذربيجان الشرقية (شمال غرب ايران) بلغ 42 شخصا، لم يتم العثور على جثث 7 منهم لغاية الان.

وقال نجار في تصريح لوكالة ارنا ، ان قرية جينار التابعة لمدينة عجب شير بمحافظة اذربيجان الشرقية شهدت الضرر الاكبر حيث لقي 20 من اهاليها مصرعهم، وتم انتشال جثث 18 منهم ونأمل بالعثور على الاثنين المتبقيين.

وتابع نجار بان شخصا واحدا لقي مصرعه بسبب السيول في محافظة آذربايجان الغربية كما لقي شخص مصرعه في محافظة كردستان اثر السيول الجارفة و4 اخرون في متنزه كوثر في سقز اثر انهيار التربة.

واوضح بان السيول الجارفة التي وقعت اثر الامطار الغزيرة الهاطلة، الحقت اضرارا بالبنية التحتية والمرافق العامة للعديد من المناطق في هذه المحافظات الاربع والارضي الزراعية فيها.

هذا وقد تفقد مندوب قائد الثورة الاسلامية آية الله معزي يوم الاحد المناطق والأهالي المتضررين بالسيول في محافظتي آذربايجان الغربية والشرقية واجتمع عقب وصوله الى مدينة تبريز بمساعد محافظ اذربايجان الشرقية بور مهدي حيث قدم له الاخير تقريرا عن سير عمليات الاغاثة والانقاذ في المناطق المتضررة بالسيول، كما قدم مدير جمعية الهلال الاحمر بمحافظة اذربايجان الشرقية سعيد كنعاني بدوره تقريرا الى مندوب قائد الثورة الاسلامية عن سير عمليات الاغاثة والانقاذ التي تقوم بها في المناطق المتضررة بالسيول.



