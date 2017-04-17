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رقم الخبر: 191347 تاريخ النشر: نيسان 16, 2017 الوقت: 17:48 الاقسام: اقتصاد  
روسيا ترفع احتياطياتها من الذهب بـ7 مليارات دولار في 2017

روسيا ترفع احتياطياتها من الذهب بـ7 مليارات دولار في 2017

زاد البنك المركزي الروسي احتياطياته من الذهب منذ مطلع العام الجاري بنحو 7 مليارات دولار لتصل في 1 أبريل/ نيسان 570ر67 مليار دولار.

وتظهر بيانات المركزي الروسي، أن احتياطيات المعدن النفيس ارتفعت من 194ر60 مليار دولار والتي سجلتها في 1 يناير/ كانون الثاني إلى 570ر67 مليار دولار بلغتها في مطلع أبريل/ نيسان. واحتياطات روسيا الدولية، عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة موجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية، وتتألف من الذهب، والنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي.

وفيما يتعلق باحتياطيات روسيا الدولية ككل، فانها ارتفعت منذ 1 يناير/ كانون الثاني بمقدار 160ر20 مليار دولار لتصل بحلول 1 أبريل/ نيسان إلى 907ر397 مليار دولار.

 
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