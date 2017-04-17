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رقم الخبر: 191346 تاريخ النشر: نيسان 16, 2017 الوقت: 17:47 الاقسام: اقتصاد  
إعادة فتح خطوط الغاز من حقل الوفاء النفطي في ليبيا

إعادة فتح خطوط الغاز من حقل الوفاء النفطي في ليبيا

أعلن مصدر في المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، السبت، إنه أعيد فتح خطوط الغاز من حقل الوفاء النفطي في ليبيا إلى محطة كهرباء الرويس ومرفأ مليتة لتصدير الغاز بعد إغلاقها مؤقتا من قبل جماعة مسلحة.

ورفعت المؤسسة الوطنية للنفط قبل أيام حالة القوة القاهرة عن حقل الوفاء، وقالت: ان خطوطه أعيد فتحها بعد أن ذكرت مصادر أن زعماء قبائل تفاوضوا للتوصل لاتفاق مع الجماعة المسلحة التي أغلقت الخطوط منذ شهر. لكن خطوط الغاز أغلقت مرة أخرى يوم الجمعة.

 
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