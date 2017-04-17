إعادة فتح خطوط الغاز من حقل الوفاء النفطي في ليبيا أعلن مصدر في المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، السبت، إنه أعيد فتح خطوط الغاز من حقل الوفاء النفطي في ليبيا إلى محطة كهرباء الرويس ومرفأ مليتة لتصدير الغاز بعد إغلاقها مؤقتا من قبل جماعة مسلحة.