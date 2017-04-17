أظهرت تقديرات رسمية، أن الاقتصاد الإماراتي سجل نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% بالأسعار الحقيقية (الثابتة) في 2016، مقارنة بالعام السابق عليه.

وأوضحت التقديرات الأولية، الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء (حكومية) مساء الجمعة، أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016 بالأسعار الحقيقية (سنة الأساس 2010) بلغت 1ر1391 مليار درهم (379 مليار دولار).

وتتوقع الإمارات نمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة بين 5ر3 إلى 4% في العام 2017، وفق تصريحات سابقة لسلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي.

وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 8ر1280 مليار درهم (7ر348 مليار دولار) نهاية العام الماضي. والناتج المحلي بالأسعار الثابتة، هو الناتج المستند في تقويمه إلى وحدة نقدية ذات قوة شرائية ثابتة، ما يستبعد أثر الأسعار وغالباً ما يعبر عنه بالناتج الحقيقي. أما بالأسعار الجارية هو القيمة الإجمالية للسلع والخدمات داخل الدولة ناقصا المواد الخام والسلع والخدمات التي تم استهلاكها في غضون فترة محددة.

وأشارت التقديرات الأولية إلى أن قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية للقطاعات غير النفطية بلغت 3ر1067 مليار درهم (8ر290 مليار دولار) بنسبة ارتفاع 9ر3% (بالأسعار الجارية) و7ر2% بالأسعار الحقيقية (الثابتة) نهاية 2016 مقارنة بالعام السابق عليه.

وأظهرت التقديرات أن الأنشطة المتعلقة باستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي ساهمت بنحو 7ر16%، فيما ساهمت كل من أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنحو 8ر12%، ونشاط البناء والتشييد 3ر10%. أما مساهمة أنشطة الخدمات المالية، بلغت 1ر10% وأنشطة الصناعات التحويلية 5ر9%.

وتضررت اقتصادات معظم دول الخليج (الفارسي) جراء هبوط أسعار النفط بنحو ملحوظ عما كانت عليه منتصف 2014، بسبب ضعف الطلب وتخمة المعروض، لكنها عاودت الارتفاع حالياً لتحوم حالياً نحو مستوى 55 دولاراً للبرميل.