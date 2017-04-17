أكد مستشار وزير الخارجية الايراني، سيد رسول موسوي، حدوث قفزة كبيرة في العلاقات الاقتصادية بين ايران وروسيا، مشيراً الى التجارب الناجحة للتعاون الاقليمي بين البلدين في سوريا.

وقال الخبير في قضايا روسيا وآسيا الوسطى والقوقاز، في حديث لوكالة أنباء فارس: لقد تطورت العلاقات بين البلدين في جميع المجالات من الناحيتين النوعية والكمية على مدى السنوات الثلاث الماضية بشكل لا نظير له طيلة تاريخ العلاقات الماضية.

وأشار موسوي الى أن حجم الروابط الاقتصادية بين ايران وروسيا ارتفع خلال الفترة بين 2013 و2016 من 4ر3 مليار دولار الى 2ر5 مليار دولار حسب البيانات الرسمية. مضيفاً: بالرغم من حدوث قفزة كبيرة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين وامتلاكهما إمكانيات واسعة جداً، إلا أنه ولأسباب مختلفة من بينها فقدان البنى التحتية المطلوبة، لم يتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب.

وتطرق سفير ايران السابق لدى طاجيكستان وفنلندا واستونيا الى التعاون المصرفي بين ايران وروسيا، وقال: ان البلدين متفقان على عدم التعامل بالدولار في التعاون بينهما، ويعتقدان بأنه كلما أبرمت مزيد من الاتفاقيات بالعملة الوطنية وتم ربط الشبكة المصرفية بين البلدين، فسيتم تحقيق مزيد من النجاحات.

وأشار خبير قضايا روسيا الى التعاون بين ايران وروسيا في قطاع الطاقة ومن بينها مجالات النفط والطاقة النووية والطاقات المتجددة، وقال: ان تعاون البلدين فيما يتعلق بالحصص في منظمة (أوبك) أدى الى أن تتمكن ايران وروسيا وأوبك من تثبيت أسعار النفط، ومن هذا المنطلق ينبغي على ايران وروسيا تقديم تعريف جديد في مجال التعاون في مجال الطاقة حتى لا تتحول الى تنافس غير بناء، بل يجب أن يكمل بعضهما الآخر في مجال أسواق الطاقة.

وتابع موسوي قائلاً: ان التعاون في بحر قزوين هو أيضاً أحد مجالات التعاون عدا النظام الحقوقي، إذ بالأمكان التعاون بينهما في مجالات أخرى، وأن يتم تنفيذ اقتراح ايران منذ استقلال الجمهوريات السوفيتية السابقة الخاص بإنشاء منظمة للتعاون بين الدول المتشاطئة على بحر قزوين.